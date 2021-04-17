الجمهور يذكر أروى جودة بـ«ده هاني».. بعد صدمتها في حرب أهلية ورد زوجها «دي مريم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«إيه القعدة الحلوة دي، أيه قعدة الانسجام الجميلة دي!».. تلك الكلمات المقتضبة تلفظت بها خلال غضبها الشديد، حيث اكتشفت «فريدة»، التي تجسد شخصيتها الفنانة أروى جودة ضمن أحداث مسلسل «حرب أهلية»، خيانة زوجها لها مع «الدكتورة مريم» التي تلعب دورها النجمة يسرا، ليدافع الزوج عن نفسه قائلا: «أنتي فاهمة الموضوع غلط على فكرة، دي مريم»، ليعيد إلى الأذهان الرد غير المنطقي من أروى جودة على إياد نصار خلال أحداث مسلسل «هذا المساء»، حيث رأها إياد تتأكد على يد صديقها «هاني» خلال هبوطهما على سلالم المنزل، ليسألها «كنتم بتعملوا ايه فوق؟!»، لترد عليه أروى جودة، بانفعال ملحوظ: «أنت ازاي تتكلم كده.. ده هاني».

رواد مواقع التواصل الاجتماعي يداعبون أروى جودة

من بين التعليقات المتداولة على مشهد «حرب أهلية»: «كما تدين تدان حتى لو في مسلسل تاني، قولتي لجوزك في هذا المساء أنت اتجننت ده هاني، طلعلك جوزك بعد شهر العسل يقولك أنتي فاهمة غلط دي مريم»، و«أنت اتجننت ده هاني، في مقابل، أنتي أتجننتي دي مريم!»، و«مشهد أروى غسلني من جوا.. جالك حقك يا إياد»، و«يعجبني الزمان حين يدور».

أروى جودة تعلق على «مشهد هاني»

وعن «مشهد هاني»، سبق أن علقت الفنانة أروى جودة، خلال حديثها لـ«هن» عن تداوله، قائلة: «المشهد قديم من مسلسل «هذا المساء» اللي اتعرض في 2017، ومعرفش إيه سبب انتشاره، وليه افتكروا فجأة دلوقتي»، موضحة إنها لا تعرف سبب اجتزاء ذلك المشهد وانتشاره، متابعة: «أكيد المشهد كده مستفز، وحاجة سخيفة إن الست ترد بالشكل ده، بس هو له معنى في سياق المسلسل، ولازم تتفرجوا علشان تفهموا».

من بين التعليقات المتداولة على «مشهد هاني»: «الحالة العاطفية بقت، سنجل أو مرتبطة أو مخطوبة أو متزوجة أو هاني»، و«هاني نفسه اتخض من بجاحتك»، و«المشهد ضحكني جدا.. اتفرجت عليه 20 مرة».