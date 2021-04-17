نسرين أمين تثير الجدل بسبب حديثها عن جواز الويك أند

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة واسعة من الجدل صاحبت حديث الفنانة نسرين أمين عن جواز الويك اند، خلال استضافتها في برنامج «لحظات جريئة» المذاع على قناة القاهرة والناس، الأمر الذي تسبب في انقسام الآراء بين المؤيد لها والمعارض لذلك الأمر، إلا أن الفنانة لم تخرج مجددا للرد على الانتقادات التي تعرضت لها.

نسرين أمين تفضل جواز الويك اند

وقالت نسرين أمين، إنها تفكر في الزواج بمنظور مختلف منذ طفولتها، لافتة إلى أنها مؤيدة فكرة «جواز الويك أند»، وهو الزواج الذي يدوم خلال عطلة نهاية الأسبوع فقط، موضحة: «أحب أعيش فترة الجواز بمتعة في الويك أند بس، ده نوع من الجواز لذيذ وصحي ومفيد».

وتابعت حديثها: «مش شرط يكون الراجل موجود كل يوم في حياتي.. أنا أرفض النوع ده من الجواز جملة وتفصيلا.. وعلى فكرة معظم البنات تحب الزواج من طيار، لأنه متفرغ في الإجازات بس».

نسرين أمين تكشف جوانبا من شخصيتها: ليست قوية

وسبق أن تحدثت الفنانة نسرين أمين، عن طبيعة شخصيتها خلال لقائها مع برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، الذي تقدمه الإعلاميات منى عبدالغني وسهير جودة ومفيدة شيحة، والمذاع على شاشة cbc، قائلة إنها لا تتمتع بشخصية قوية، ولا تسطيع استرجاع حقوقها كما يظن الجمهور، متابعة حديثها: «أنا منظر بس، ده أنا منصوب عليا من كل الناس، وأقرب للشخصية الطيبة الغلبانة أو المستغنية أو الضعيفة، من الشخصية القوية».

وأشارت الفنانة إلى أنها تحاول تعويض طيبتها وعدم قدرتها في الحصول على حقها من خلال أدوارها الفنية، ولذلك تحرص دوما على تجسيد شخصيات نسائية تتسم بالقوية، اللاتي تسعين لاسترداد حقوقهن، وهذا يترتب عليه أن يعتقد الناس أنها شخصية مغرورة وعصبية وقوية، لكن الحقيقة ليست كذلك.