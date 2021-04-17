صباح مشالي تكشف عن تفاصيل اختيارها ضمن أفضل 4 مهندسات في العالم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت المهندسة صباح مشالي رئيس لجنة المهندسات، وعضو المجلس الأعلى للنقابة، ورئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن الاتحاد العالمي للهندسة منظمة عالمية معنية بالمهندسين والهندسة بشكل عام، على غرار النقابات الموجودة في كل بلد، إذ اختارها ضمن أفضل 4 مهندسات على مستوى العالم، لعام 2020 من الاتحاد العالمي.

وأضافت مشالي، خلال مداخلة عبر تطبيق «ZOOM» مع الإعلامية داليا أشرف مقدمة برنامج «8 الصبح»، المذاع عبر فضائية «DMC»، أنه خلال الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في عام 2018 تحت رعاية منظمة اليونيسكو، جرى تخصيص جائزة استثنائية في الهندسة للسيدات المتميزات على مستوى العالم، وشاركت فيها بناء على ترشيحي من قبل المهندس هاني ضاحي ونقابة المهندسين المصرية.

وأكدت أنها التحقت بكلية الهندسة في جامعة القاهرة، ثم عملت بالمجال بعد التخرج، بعدها رُشحت لبرنامج القيادات التنفيذية بالشرق الأوسط، إذ تبنته الدولة المصرية في عام 2001-2002 وتم تنفيذ 3 دورات منه، وكان يتعاون من خلال التوأمة مع جامعة هارفارد الامريكية، إذ أثقل خبراتها الإدارية والقدرات والمهارات.

وأشارت إلى أن قطاع الكهرباء شهد بالتعاون مع هيئة المعونة الأمريكية، تدشين مركز إعداد القادة عام 1995، لتخريج 25 متدربا يجرى إعدادهم لكي يكونوا قيادات في القطاع، لافتةً إلى أن جائزة افضل 4 مهندسات على مستوى العالم، كانت تشتمل على 4 دول مختلفة هي «فرنسا، غانا، نيوزلندا، ومصر».

ولفتت المهندسة صباح مشالي رئيس لجنة المهندسات، وعضو المجلس الأعلى للنقابة، ورئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إلى أنها أنجبت مهندسَين، أما ابنها الثالث فإنه يدرس في المرحلة الثانوية العامة.