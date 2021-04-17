قبل مباراة القمة.. زوجة أحمد بيكهام: الأسد لا يستسلم أبدا «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قبل مباراة القمة المقررة انعقادها غدا الأحد بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على استاد القاهرة، التي تأتي ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الرابعة في بطولة الدوري المصري الممتاز، وجهت سلمى الجابري، زوجة لاعب النادي الأهلي أحمد رمضان بيكهام، رسالة مرفقة بإطلالة جديدة لها، على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

أحدث ظهور لزوجة أحمد بيكهام

وظهرت زوجة لاعب النادي الأهلي أحمد رمضان بيكهام، بأزياء باللون الجنزاري الفاتح، والتي تميزت بأنها منقوشة وبأكمام طويلة، مع اعتمادها على مكياج سموكي، وشعر بني أشقر منسدل يحمل بعض التموجات، مع رفع بعض الخصلات إلى أعلى، معلقة على إطلالتها باللغة الإنجليزية: «الأسد لا يستسلم أبدا، فالاستسلام ليس خيارا أبدا بالنسبة لهذا البرج، سيجد دائما القوة لمواصلة المضي قدما».

وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة، التي حققت آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، من بينها: «ملكة جمال بمكياج ومن غير مكياج»، و«أجمل وألطف زوجة في الأهلي»، و«أيه الجمال والدلال ده كله يا سلمى».

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الجدير بالذكر أنه لا تزال الشائعات مستمرة حول تأجيل مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك، والمقرر انطلاقها غدا الأحد، بالتزامن مع تمسك اتحاد الكرة بخوض اللقاء تحت قيادة حكام مصريين، وهو الأمر الذي رفضه القطبان، في ظل التمسك بضرورة استقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة المباراة، ولم تحسم الشائعات حتى الآن بالرغم من اقتراب موعد انطلاق المباراة التي ينتظرها جماهير الناديين.

وفي سياق منفصل، حضر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس لجنة الكرة في النادي، مران لاعبي «القلعة الحمراء» مساء أمس الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، والذي جاء ضمن استعدادات الفريق لمواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز، وذلك بدعم اللاعبين ومطالبتهم بتحقيق الفوز في اللقاء المرتقب والمقرر إقامته في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء غدا على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.