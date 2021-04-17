ما حكم استعمال الكريمات المرطبة للنساء خلال في نهار رمضان؟

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة اليوم، المسبب لجفاف البشرة واليدين، لجأت العديد من النساء لاستعمال كريمات مرطبة خلال الصيام في نهار شهر رمضان الكريم، لتقليل من خشونة الجلد الناتج عن الطقس الحار والصيام، فضلا عن تأثر البشرة باستمرار استعمال الصابون أو الحكول، كأحد الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، في ظل التخوف من الموجة الثالثة من الوباء العالمي.

عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر يوضح حكم استعمال الكريمات المرطبة للجلد في نهار رمضان

وحرص الدكتور علي محمد الأزهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، توضيح الحكم الفقي حول استعمال الكريمات المرطبة للجلد في نهار رمضان، قائلًا في تصريحات خاصة لـ«هن»، بإنه لا يوجد مانع شرعي في استخدام الكريمات لترطيب أو علاج البشرة، متابعا حديثه: «حتى المرهم في العين مش بيأثر على الصيام.. فإزاي ممكن الكريم المرطب اللي فوق الجلد يأثر».

وأشار عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر إلى جواز استعمال كريم موحد لون البشرة، ومستحضر الجميل الخاص بمنع ظهور الهالات السوداء طوال فترة الصيام في نهار رمضان.

دار الإفتاء توضح حكم استعمال الكريمات المرطبة للجلد في نهار رمضان

وفي السياق ذاته، تحدثت دار الإفتاء المصرية في الفتوى رقم 257 عبر موقعها الرسمي عن حكم الفقي حول استعمال الكريمات المرطبة للجلد في نهار رمضان، موضحة أن الحنفية والشافعية أكدوا أن الكريم المرطب لا يفطر، حتى إذا تشربته المسام، لأنه لم يصل من الفم أو الشرج، كما أنه ليس فيه منافٍ للصوم، فهو نوع ارتفاق وليس من محظورات الصوم كما نص عليه العلامة المرغيناني، بحسب دار الإفتاء

وتابعت دار الإفتاء المصرية، بأن المالكية أشاروا إلى أنه في حالة إذا شعر الصائم بطعم الكريم في حلقه لأى سبب وجب عليه قضاء صيام ذلك اليوم، وهو أمر مخالف لمذهبي الشافعية والحنفية.