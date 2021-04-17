«ضربته بالممسحة».. موظفة تلقن مديرها علقة ساخنة بعد تحرشه بها (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو أثار جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، بعدما وثق واقعة تعدي موظفة بالضرب على مديرها داخل مكتبه في الصين، بعد اتهامها له بالتحرش بها.

تفاصيل تحرش المدير بالموظفة

وكشفت الموظفة التي تدعى «تشو»، حيث تعمل في مؤسسة حكومية بشمال شرق البلاد، عن كم الرسائل النصية التي أُرسلت لها من قبل مديرها، حيث كان يحاول التحرش بها ومضايقتها خلالها عدة مرات، لتخرج الفتاة عن صمتها، وتتوجه له داخل مكتبه وتنهال عليه ضربا، حسب موقع «nytimes».

كاميرات المراقبة توثق واقعة الضرب

وساهت كاميرات المراقبة في توثيق واقعة اعتداء الموظفة بالضرب على مديرها، إذ ظهرت خلال الفيديو وهي تنهال عليه بالضرب باستخدام «ممسحة»، وهو يجلس على مكتبه يتلقى الضربات في صمت من هول صدمته.

مقطع فيديو مدته 14 دقيقة وثق واقعة ضرب فتاة تدعى «تشو» لمديرها الذي يدعى «وانج»، حيث ظهرت خلاله وهي تضربه بالممسحة، ومن ثم ألقت مجموعة من الكتب على وجهه، بينما ظهر الرجل وهو يحاول الاعتذار لها، لكنها نهرته بشدة واستمرت في ضربه.

ولم يتضح حتى الآن متى وقع الحادث، لكن وسائل الإعلام الصينية المحلية قالت إن المرأة قدمت بلاغًا للشرطة الأسبوع الماضي تتهم خلاله رئيسها بالتحرش بها، ومن ثم بدأ الفيديو في الانتشار على نطاق واسع على شبكة الإنترنت خلال هذا الأسبوع.

الفيديو يحقق ملايين المشاهدات

وحقق الفيديو ملايين المشاهدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ لاقى تفاعلا وتعاطفا كبيرا مع الفتاة من قبل العديد من رواد السوشيال ميديا، ووصفوها بأنها مدافعة عن العدالة ومتقنة لفنون الدفاع عن النفس.

ومن جانبها، علقت ناشطة نسوية صينية تدعى «لو بين» على موقف الفتاة الشجاعة، قائلة: «يشعر العديد من ضحايا التحرش بالعجز عن الإبلاغ عنها ويخشون من عدم تصديقهم أو الانتقام منهم إذا فعلوا ذلك، ففي معظم الأوقات، تُجبر النساء على التزام الصمت لأنه من الصعب التحقيق في وقائع التحرش الجنسي».