بعد فيديو إدعاء المرض.. زينب زوجة أحمد حسن تشجع متابعيها على ختم القرآن

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت البلوجر زينب محمد زوجة اليوتيوبر أحمد حسن، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري» على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، لحظات تشجيعها لمتابعيها لختم القرآن الكريم خلال أيام شهر رمضان المبارك.

زينب لمتابعيها: أنتم في الجزء الكام؟

ووجهت «زينب» لمتابعيها سؤالا جاء مضمونه: «أنتم في الجزء الكام؟»، ومن ثم استمرت في مشاركة بعض من ردود متابعيها على تساؤلها، إذ جاء من بين التعليقات، «ما شاء الله عليكي يا زينب دايما بتشجعينا».

مكاسب أحمد حسن وزينب من فيديو «ادعاء المرض»

وعادة ما تثير زينب محمد وزوجها اليوتيوبر أحمد حسن الجدل حولهما في العديد من المواقف الخادعة، والتي جاء آخرها منذ أيام، بعدما نشر الزوج مقطع فيديو جديد، ادعى خلاله مرض زوجته، ومعاناتها من حالة مرضية خطيرة بسبب ضيق التنفس، مطالبا المشاهدين بالدعاء لها، مؤكدًا أنها بصدد إجراء التحاليل والأشعة التي طلبها منها الأطباء، ولحين إجراء ذلك، ترتدي زينب قناعا منظما للأكسجين، حتى تستطيع أن تنظم النفس.

وسرعان ما تفاعل متابعو أحمد حسن وزينب مع الفيديو، وتداولوا الخبر متمنين لها الشفاء العاجل، قبل أن يتبين العكس.

أحمد حسن يجني الأموال من ادعاء مرض زوجته

وبحسب ما كشف موقع «سوشيال بليد»، فإن مقطعي الفيديو التي قامت قناة «عائلة أحمد وزينب» ببثها حول مرض زينب، ثم ظهورها مجددًا بعد المرض، تخطيا الـ135 ألف جنيه في اليوم الواحد، حيث حقق مقطع المرض «زينب مريضة وحالتها خطيرة.. ادعولها»، من 206 دولارات، وحتى 3300 دولار، ما يعادل 3250 جنيها مصريا، وحتى 51 ألفا و800 جنيه.

فيما حصد مقطع «مقلب في زوجي .. قررت اترك دبي وارجع على مصر نهائي»، والذي وثق أول ظهور لها بعد المرض، وأثبت إنه كان ادعاء، من 328 دولارا، وحتى 5300 دولار، ما يعادل 5000 جنيه، وحتى 83 ألف جنيه.