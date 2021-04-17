من هي زوجة خالد صالح.. قال عنها الفنان الراحل: «وراء كل رجل عظيم امرأة أعظم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

توفيت اليوم زوجة الفنان الراحل خالد صالح، الدكتورة هالة زين العابدين، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد معاناتها من الفيروس اللعين عدة أيام.

ورثى الفنان الشاب أحمد خالد صالح والدته الراحلة، عبر حسابه على «إنستجرام» قائلًا: «رحلت عني من كنت أُكرم من أجلها، ادعوا لها بالثبات عند السؤال والرحمة والمغفرة وجنة الفردوس وشفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وادعوا لنا بالصبر والثبات والسلوان».

ويرصد «هن» في التقرير التالي أبرز المعلومات المتاحة عن الراحلة زوجة الفنان خالد صالح.

من هي زوجة خالد صالح؟

- كانت تعمل طبيبة أمراض نساء وتوليد.

- أنجبت من الفنان الراحل خالد صالح «أحمد» و«علياء».

- تحدث عنها في وقت سابق، زوجها الراحل الفنان خالد صالح، ليصفها بأنها «نعمة من الله»: «هي فعلًا نعمة أحمد ربي عليها لأنها نعمة كبيرة عليا.. وهذه الزوجة بالتحديد هي المرأة اللي اخترها لي ربنا.. لأن أنا بدين لها بمحطات كبيرة جدًا في حياتي.. وجيبت منها أحمد وعلياء، الفارق بينهما 4 سنين فقط.. وأنا مؤمن بالمثل الجميل اللي بيقول وراء كل رجل عظيم امرأة أعظم».

- تميزت بالظهور النادر في وسائل الإعلام، فلم تظهر سوى في مرات قليلة كان أبرزها هو حفل تخرجها ابنتها «علياء»، وتأثرها بعقد قران ابنها الفنان أحمد خالد صالح على الفنانة هنادي مهنا.

- عرفت أيضًا بالسيرة الطيبة والصفات الجيدة، إذ نعتها مي كريم، زوجة الفنان خالد الصاوي، عبر حسابها على «إنستجرام»: «لا اله الا الله، إنا لله وإنا اليه راجعون، فقدت اليوم أخت وأم وصديقة، الغالية المرحومة باذن الله الدكتورة هالة حرم المرحوم الأخ والصديق النجم الراحل خالد صالح ووالدة ابني وأخي الصغير احمد خالد صالح وحماة ابنتي الثانية هنادي هاني مهنى.. سيدة فاضلة تقية رحلت في أيام البركة، مصاب جلل لا أستطيع وصفه، ستقام صلاة الجنازة ظهر اليوم من جامع عمرو بن العاص، برجاء الحضور للصلاة عليها والدعاء».

- شيع جثمانها من مسجد مسجد عمرو بن العاص عقب صلاة الظهر.