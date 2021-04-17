أطول وصلة «غزل» من السقا لـ مي عمر في «نسل الأغراب»: استمرت دقيقة ونصف (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

اللقاء المنتظر من 20 عامًا وقع بالأمس بين «عساف» و«جليلة»، أبطال قصة حب قديمة جسدها مسلسل «نسل الأغراب»، لكن صراعات بين العائلتين أنهت حبهما، ومكث «عساف» السجن سنوات طوال، بينما تبدل الحال مع «شفيقة» التي انفصلت عنه، وبقى حبهما مستقرًا في القلوب.

وعلى مدار دقيقة ونصف الدقيقة، حدث اللقاء بين «عساف» ويجسد دوره الفنان أحمد السقا، و«جليلة» وتجسد دورها الفنانة مي عمر، الذي شهده حلقة أمس من المسلسل الدرامي، وكانت بداية المشهد حين أرسلت «جليلة» خادمتها لإخبار «عساف» بحاجتها لمقابلته.

هرول «عساف» بحصانه نحو المكان المعهود، ليقابل حبيبته، وعلى كلمات أغنية للفنان تامر حسني كانت بدايتها «هنا في نفس المكان تلاقت قلوبنا زمان رسمتي الحلم بالألوان وأنا رسمت بسواد الليل طوفان الدم والقسوة».

ومع خفوت الألحان بدأ «عساف» حديثه متغزلًا في حبيبته مقارنًا بين ملامحها في ماضيها وما أصبحت عليه «شعرك قصر كان زمان بيمرح وراكي.. كنتي بتجريه جر زي ديل الفرس يسحر أي حد قدامك.. كنت بقعدهولك تلت وأربع عقدات بيدي عشان أرفعولك من على الأرض».

وبكلمات رومانسية صار يتغزل «عساف»: «شكلك معرفش اتغير ولا لأ جايز حد تاني يعرف يقولك.. لكن طول السنين مكنتش ببطل أشوفك تكبري في خيالي وقدام عنيا.. وكنت بتكلم معاكي وأقعد معاكي وأكل وأشرب معاكي».

20 سنة مغبتيش عن بالي دقيقة واحدة

وعلى مدار 20 عامًا لم تغب ملامح حبيبته عن وجهه «20 سنة كنت بشوفك فيهم كل يوم مغبتيش عن بالي دقيقة واحدة.. حتى في منامي كنت بقعدلك شعرك».

وهنا استكملت «جليلة» الحديث لتصدمه بتغيير ملامحه التي أحبتها واعتادت عليها: «بس أنت شكلك اتغير اللي معرفني عليك بس عيونك.. عيونك كنت بقعد بالساعات أبص عليهم وأشوف نفسي فيهم وبرضو نفس عيونك شفت نفسي فيهم وأنا ببكي لما الحكومة خدتك.. جلابيتك ووشك وإيدك مليانين بالدم وفاكرة في نفس الليلة.. ولدك بيبكي في حضني على أبوه.. وأنا ببكي في حضنه على أبويا وعليك».

قبضت إيه من قتل وحرق الكل

واستكمل الأبطال في عرض ما حدث لهما من صراعات انتهت بطلاق «جليلة» من زوجها «عساف»، وزواجها من «غفران»، وجسد شخصيته الفنان أمير كرارة، وتلوم عليه «جليلة»: « قبضت إيه من قتل الكل وحرق الكل.. قبضت إيه بحبس 20 سنة ضاع فيهم عمري وعمرك».

وانتهى المشهد بحديث «عساف» وهو يوجه اللوم لـ«جليلة»: «أنا لايم عليكي في حاجة واحدة.. في حمزة ولدى ليه سبتيه يكرهني ليه مقولتيش أن أبوه زين».

مسلسل نسل الأغراب

مسلسل نسل الأغراب من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر وإدوارد ونجلاء بدر ودياب وفردوس عبدالحميد وأحمد مالك وأحمد داش وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

ويتم عرض حلقات مسلسل نسل الأغراب لأمير كرارة وأحمد السقا على شاشة قناة أون أي يوميا في تمام الساعة 8 مساء.