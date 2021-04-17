طريقة عمل الكنافة بالمانجو.. حلويات رمضان بطريقة سهلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل الكنافة بالمانجو من الوصفات التي يمكن تحضيرها بجانب الأطباق الرئيسية في شهر رمضان الكريم، خاصة أنها من الحلويات التي تتمتع بالمذاق الشهي ويقبل الكثيرون على تناولها وإعدادها.

وعرضت الشيف رانيا الجزار، طريقة عمل الكنافة بالمانجو، وذلك من خلال برنامجها «نص مشكل» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، وذلك بخطوات سهلة وبسيطة.

مقادير عمل الكنافة بالمانجو

نصف كيلو كنافة

كوب سمنة

شربات ثقيل

كريمة لباني

مانجو شرائح

كريز حلويات

جيلي مانجو جاهز

طريقة عمل كنافة بالمانجو

قلبي الكنافة المفتتة مع السمنة السايحة وضعيها في صينية وإضغطي عليها وضعيها في الفرن حتى تنضج ويحمر لونها.

اسقي ديسك الكنافة بالشربات الثقيل.

أخفقي الكريمة اللباني حتى يغلط القوام وإفرديها على الكنافة.

رصي شرائح المانجو والكريه في المنتصف.

أدهني الوجه بالجيلي البارد وقدمي الكنافة باردة.

تارت الكنافة بالمانجو والفسدق

ومن الوصفات التي يمكن تحضيرها أيضًا، هي تارت الكنافة بالمانجو والفسدق، وعرضتها الشيف غادة التلي، من خلال برنامجها «فانيلا وزعفران»، المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل تارت الكنافة بالمانجو والفسدق

نصف كيلو كنافة

100 جرام زبدة

نصف كوب فستق مجروش

2 كوب كريمة مخفوقة

مانجو

الكاسترد

2 كوب لبن

ربع كوب نشا

ثلث كوب سكر

فانيليا

4 صفار بيض

طريقة عمل تارت الكنافة بالمانجو والفسدق

ذوبي النشا في اللبن ثم ارفعي لبن والسكر والبيض والفانيليا واللبن المذاب بالنشا على النار مع التقليب المستمر حتى الغليان.

ارفعيه واتركيه ليبرد وهو مغطى بالنايلون ثم ذوبي الزبدة على النار.

اخلطي الكنافة بالزبدة ثم ضعيه في قالب التارت وسويه بالفرن.

اتركيه ليهدأ ثم ضيفى طبقة الكاسترد وزينيه بالمانجو والكريمة المخفوقة والفستق.