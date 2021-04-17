بـ دور خفي.. هكذا شاركت ابنة منى زكي والدتها في مسلسل لعبة نيوتن

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تظهر بوجهها لكنها وضعت بصماتها المميزة في مسلسل «لعبة نيوتن»، واستطاعت لي لي أحمد حلمي، ابنة الفنانة منى زكي والفنان أحمد حلمي، من المشاركة الفنية خلال العمل، ولكن خلف الأضواء والكاميرات.

كيف شاركت ابنة منى زكي بمسلسل «لعبة نيوتن»؟

وتمثلت مشاركة لي لي ابنة الفنانة منى زكي، من خلال تصميمها لرسومات فنية على إحدى السترات التي ظهر بها آدم الشرقاوي، والذي يجسد شخصية «زي» خلال العمل، حيث شارك الشاب صورة «الجاكيت» الخاص به، والذي تم النقش عليه من قبل «لي لي»، ووجه الشكر لها، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري» على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وأرفق الفنان الأمريكي من أصول أمريكية، آدم الشرقاوي، تعليقا بالإنجليزية قائلا: «شكرا لي لي على التصميم الرائع للجاكيت».

منى زكي تشجع ابنتها

ومن ثم نشرت الفنانة منى زكي هي الأخرى، صورة التصميم عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري» على حسابها الرسمي بموقع «انستجرام»، وأرفقت تعليقا لابنتها بالإنجليزية قائلة: «فنانتي الصغيرة الرائعة».

أحداث مسلسل لعبة نيوتن

وتدور أحداث مسلسل «لعبة نيوتن» في إطار تشويقي درامي، إذ بدأت الأحداث بسفر هنا «منى زكي» إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بالاتفاق مع زوجها حازم «محمد ممدوح»، رغبة منها في ولادة رضيعها بها للتمكن من حصوله على الجنسية الأمريكية، وتتصاعد الأحداث.

نجوم مسلسل لعبة نيوتن

ويشارك في لعبة نيوتن نخبة كبيرة من الفنانين، من بينهم، منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، والممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي لأول مرة في الدراما المصرية، والعمل من تأليف لورشة السيناريست مها الوزير، بمشاركة سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي، وعمار صبري، من إخراج تامر محسن، ومن إنتاج ميديا هب سعدي- جوهر.