الأعراض الجديدة لـ كورونا تسبب القلق.. إليك قائمة الاحتياطات التي عليك اتخاذها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي



تعد الأزمة الصحية المرتبطة بـ كوفيد-19 أمرًا بالغ الأهمية في جميع أنحاء العالم، وسط ارتفاع معدل الإصابات مع اكتشاف المتغيرات الجديدة.

المتغيرات الجديدة منتشرة

في ملاحظة ذات صلة، أشار البروفيسور بالرام بهارجافا، المدير العام للمجلس الهندي للبحوث الطبية (ICMR) ، إلى أن المتغيرات الجديدة شوهدت في عدة دول، في الواق ، هناك العديد من المتغيرات الأخرى في العالم، بما في ذلك الهند، يجب أن نفهم أن المتغيرات الجديدة تنشأ بسبب العملية الطبيعية للطفرة، ستساعد اللقاحات في مكافحتها ولكن من الضروري والأساسي اتخاذ الاحتياطات.

إليك قائمة الاحتياطات التي تحتاج إلى اتخاذها ضد المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا، وفقا لموقع thehealthsite.

الأعراض الجديدة التي ظهرت

وفقًا للدكتور شوشين باجاج، مؤسس ومدير مجموعة مستشفيات Ujala Cygnus : "نشهد سلالة جديدة من كورونا، وتوجد بعض الأعراض الجديدة في المرضى مثل الحمى، وألم العضلات، والسعال الجاف والمستمر، وفقدان الرائحة والذوق، بالإضافة إلى التهاب الملتحمة والتهاب الحلق والصداع والطفح الجلدي واضطراب المعدة وتغير لون أصابع اليدين والقدمين ".

احتياطات ضد المتغيرات الجديدة

بينما يقترح الباحثون أن سلالات كورونا الجديدة قد لا تكون خطيرة للغاية، فمن المهم الحفاظ على سلامتك الشخصية، فيما يلي قائمة بالاحتياطات التي يجب اتخاذها لتقليل المخاطر.

- يجب اتباع جميع الاحتياطات بدقة وعدم مغادرة منزلك بدون قفازات وأقنعة وجه.

- استبدل القفازات والأقنعة المستخدمة في الخارج بانتظام.

- استخدم أقنعة مصنوعة من النوع المناسب من القماش بطبقات وتتناسب تمامًا مثل القناع الجراحي الضيق، بدلاً من ذلك، ارتد قناعين، تأكد من أنه يغلق بشكل صحيح فوق الأنف وحول الذقن.

- تعقيم اليدين أمر لا بد منه، اغسل يديك بشكل متكرر واستخدم معقمات اليدين.

- لا تعطس أو تسعل في العراء أبدًا، استخدم المناديل.

- عند المعاناة من أعراض مثل السعال أو الحمى أو ضيق التنفس أو فقدان حاسة التذوق أو الشم، توقف عن الذهاب إلى العمل ومقابلة الأشخاص واحصل على المشورة الطبية، وأبلغ من كنت على اتصال به، ونبهه لاتخاذ خطوات مثل العزل والمساعدة الطبية.

- لا تنغمس في التسوق على مهل لشراء الضروريات، كل دقيقة تقضيها في التسوق تزيد من مخاطرك.

- إذا كان ذلك ممكنًا، اعمل من المنزل وفي حالة تعذر تجنب ذلك، التزم بالتباعد الاجتماعي في العمل، واعقد اجتماعات افتراضية.

- أظهرت الدراسات أن غسول الفم يمكن أن يساعد في قتل فيروس كورونا الجديد في الفم ويمنعه من دخول رئتيك وبقية الجسم، تأكد من نظافة الفم الجيدة والسليمة لتكون آمنا.

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