صيحات جمالية تناسب القفطان المغربي من النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أبريل 2021 01:42 مساءً - لا بد أن تتضمن إطلالات شهر رمضان المبارك قطعاً فخمة وأنيقة من القفطان المغربي الذي يتناسب بشكل كبير مع أجواء هذا الشهر، فإن كنت من مُحِبَّات ارتداء هذه القطعة، فسوف نرصد لك اليوم عدة أفكار للصيحات الجمالية المناسبة له، والتي يمكنك اعتمادها بأسلوب النجمات العربيات.



تسريحة الويفي مع القفطان من رؤى الصبان

روى الصبان بالويفي المرفوع مع القفطان -الصورة من حسابها على الانسغرام



تعتمد الممثلة والمذيعة الإماراتية، رؤى الصبان، على الشعر الويفي في مظهرها اليومي بشكل كبير؛ حيث تُعتبر من التسريحات الأكثر رواجاً وأنوثة، ومن وحي أبرز إطلالاتها بالقفطان ظهرت بـ تسريحة الويفي المنسدل على الكتفين مع مكياج بني للعينين مزين بجليتر ذهبي ناعم مع أحمر الشفاه الزهري، وفي الإطلالة الثانية ظهرت بتسريحة الويفي للشعر مصممة برفعة ناعمة في الأعلى، واعتمدت مكياجها بدرجات اللون الزهري اللامعة لتضفي عليها لمسة أنثوية مميزة تناسب القفاطين ذات الألوان الأحادية.

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صفاء حبريكو بالمكياج الذهبي

صفاء حبريكو بالمكياج الذهبي مع القفطان -الصورة من حسابها على الانستغرام



صفاء حبريكو، ممثلة مغربية وعارضة أزياء فائزة بلقب ملكة جمال المغرب، اعتمدت في إحدى إطلالاتها مع القفطان الذهبي على مكياج مميز ولامع، حيث رسمت عينيها بالجليتر الذهبي على الجفن المتحرك مع الأيلاينر الأسود السائل، وأكملت اللوك بطلاء الشفاه الفوشيا والبلاشر البني، وذلك مع تسريحة الويفي للشعر المنسدل على أحد الجانبين.



روان بن حسين بتسريحة ذيل الحصان المرتفع والمكياج اللامع

روان بن حسين بتسريحة ذيل الحصان المرتفع -الصورة من حسابها على الانستغرام



لجأت الفاشينيستا الكويتية، روان بن حسين، في إطلالتها بالقفطان المغربي لتسريحة ذيل الحصان المرتفع التي تُعَدُّ من أسهل تسريحات الشعر المواكبة للموضة، وأكملته بـ مكياج العيون الزهري والمرتكز على أحمر الشفاه اللامع والبلاشر البني.



دنيا بطمة بالمكياج البني وتسريحة الشعر المنسدل

دنيا بطمة بالمكياج البني وتسريحة الشعر المنسدل -الصورة من حسابها على الانستغرام



عند اختيار قفطان بدرجة صارخة أو مليء بالتطريزات اللامعة، فلا بد أن تعتمدي إطلالتك الجمالية بلوك ناعم وألوان حيادية، لذا تزينت المغنية المغربية، دنيا بطمة، على تسريحة الشعر المنسدل مع المكياج البني الناعم، وأكملت مظهرها برسم عينيها بالكحل الأسود السائل بأسلوب ناعم.

تحرص الكثيرات من الفتيات على الظهور بإطلالات شرقية أنيقة تتناسب مع أجواء شهر رمضان المبارك، وذلك بارتداء العبايات الشرقية أو القفاطين المغربية، وتُعَدُّ القفاطين من أكثر الستايلات الملائمة؛ حيث تجمع بين الأناقة والاحتشام، كما تعطي مظهرًا راقياً، لذا يمكنك -عزيزتي- اعتمادها وتعزيز مظهرك بالصيحات الجمالية السابقة.

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