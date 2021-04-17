تجنّبي جفاف بشرتك خلال رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أبريل 2021 01:42 مساءً - تتعرض البشرة خلال الشهر الفضيل للجفاف لعدة أسباب طبيعية منها عدم تناول الطعام والشراب لوقت طويل، وبالتالي قد نهمل روتيننا الجمالي ووضع الكريمات نتيجة الإنشغال والإرهاق. لهذا وحتى لا تعرضي بشرتك لمشاكل أنت بغنى عنها اعتمدي تابعي هذه النصائح.

تجّنبي الشمس

لا تتسبب الشمس والحرارة فقط في جفاف بشرتك لكنها ترهقها أيضًا. لذلك خلال هذا الشهر، يجب أن تتجنبي التعرّض للشمس. فإذا كنت تقومين بمهام في الصباح أو تذهبين إلى العمل، احرصي على ضع واقيًا من الشمس على بشرتك دائمًا قبل الخروج.

هذا ينطبق أيضًا على الجلوس في شرفتك أو في حديقتك. بالإضافة إلى ذلك، فإن منتج الحماية الجيد سيمنع الضرر الناجم عن الضوء الأزرق ووقت العمل أمام شاشة الكمبيوتر الذي نتعرض له.

يمكنك اختيار :

1 كريم حماية من الشمس " صن رينكلز كونترول كريم من كلارنس" Clarins Sun Wrinkle Control Cream

Clarins Sun Wrinkle Control Cream

2 كريم حماية من الشمس" ميلتينغ كريم هاي بروتكشين فو فيس من نوكس" Nuxe Melting Cream High Protection For Face

Nuxe Melting Cream High Protection For Face

الترطيب أهم عنصر

أثناء الصيام ، يمكن أن تفقد بشرتك الترطيب بسهولة وتفتقر إليه، لذا حان الوقت الآن لبدء تحميلها بمنتجات فائقة الترطيب - إحدى أهم النصائح للعناية ببشرتك في هذه الفترة : يجب ألا تتجاهلي أبداُ أهمية غسل وجهك بغسول كريمي لطيف على البشرة ومن بعدها وضع كريم يرطّب بعمق بالإضافة إلى استعمال الأقنعة المرطبّة التي تمنح البشرة ما ينقصها. لا تهملي أبداً مرطب الشفاه، اليدين والقدمين والجسم ككل.

يمكنك إختيار:

3 كريم مرطّب" شارلوت ماجيك كريم من شارلوت تالبيري" Charlotte Tilbury Charlottes Magic Cream

Charlotte Tilbury Charlottes Magic Cream

4 قناع مرطّب" موستيور سيرج أوفرنايت ماسك من كلينيك" Clinique Moisture Surge Overnight Mask

Clinique Moisture Surge Overnight Mask

أضيفي الزيوت إلى روتينك

للحصول على دفعة ترطيب إضافية في العناية ببشرتك - وحتى في روتين المكياج الخاص بك - حان الوقت لإضافة زيت للحصول على جرعة إضافية من الترطيب. "إذا كنت تنامين مثلا في مكيف الهواء، فمن المحتمل أن تصبح بشرتك جافة للغاية ، لذا يمكنك إضافة قطرة من زيت اللوز أو الأفوكادو إلى كريم الليل لتجنب حدوث ذلك.

يمكنك اختيار:

5 زيت " فايبلس فايس أويل من أإسوب" Aesop Fabulous Face Oil

Aesop Fabulous Face Oil

6 زيت " فاين أكتيف أوفرنايت ديتوكي نايت أويل من كودالي" Caudalie VineActiv Overnight Detox Night Oil

Caudalie VineActiv Overnight Detox Night Oil

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