كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أبريل 2021 01:42 مساءً - يحتوي الأناناس على إنزيم قوي يسمى البروميلين والذي يمكن أن يتحلّل، مما يُساعد في التخلص من خلايا الجلد الميتة، وهذا ما يجعله المكوّن المثالي للعناية بالبشرة ومنحها النضارة والإشراق. وفيما يأتي، يُقدم لك "الخليج 365.نت"، فوائد لا تصدق حول الأناناس للجمال، وأفضل الطرق لإضافته إلى روتينك اليومي للعناية بالبشرة، والتي حتماً ستمنحك بشرة مشرقة ونضرة بفضل خصائصها الفعّالة والآمنة في الحفاظ على صحة البشرة.



فوائد الأناناس للوجه

فوائد الأناناس للوجه لا تُعدّ ولا تُحصى

اكتشفي، فوائد الأنانس للوجه التي لا تُعدّ ولا تحصى في العناية بالبشرة والتخلّص من جميع المشكلات التي قد تواجهها وتؤثّر سلباً على جمالها.

يُحسِّن الأناناس مظهر البشرة

يُفيد الأناناس في علاج مشكلات البشرة

ولتجربتها، قومي ببساطة بفرك مكعب من شرائح الأناناس الطازجة على وجهك ورقبتك، وتجنبي المناطق الأكثر حساسية، واتركيه لمدة 5 دقائق، ثم اشطفيه، وبعد بضع مرات من الاستخدام، ستبدئين في ملاحظة أنَّ بشرتك تبدو أصغر سناً وأكثر إشراقاً.



يُعالج الأناناس الندبات في الوجه

يُساعد حمض الأسكوربيك الموجود في الأناناس عند إقرانه مع إنزيم البروميلين الفائق في تقليل مظهر العلامات الداكنة وحتى لون البشرة، ضعي عصير الأناناس على المنطقة المقصودة باستخدام عود قطني، واتركيه لمدة 5 دقائق ثم اشطفيه، أو تناولي كوب واحد من عصير الأناناس الذي سيساعدك على التغلب على كل تلك الندوب التي يسببها حب الشباب، كما أنه سيحافظ على بشرتك رطبة ويجعل بشرتك صافية.

يُعالج حب الشباب في الوجه

يحتوي الأناناس على مضادات الأكسدة التي تُساعد في تنظيف البشرة وحمايتها من الضرر

يُعالج عصير الأناناس حب الشباب وأضرار أشعة الشمس وتوحيد لون البشرة، وذلك بسبب محتواه الغني من مضادات الأكسدة الطبيعية كفيتامين C الذي يقوم بدور فاعل في محاربة الجذور الحرة التي تلحق الضرر بخلايا الجسم والجلد، وإنزيم البروملين المضاد للالتهاب، والذي يعزز أداء فيتامين C في الجسم، فيساعد في علاج حالات الجلد الالتهابية العديدة.

يمنع ظهور البثور في الوجه

إنَّ شرب عصير الأناناس يعني أنك تتناول حمض ألفا هيدروكسي وهو المادة الرئيسية التي تؤخر موت الخلايا، وبالتالي تُساعد في مكافحة الشيخوخة، وكل ما عليك فعله هو وضع بعض عصير الأناناس على وجهك وتركه يجف لمدة 5 دقائق، وبمجرد الانتهاء من ذلك، يمكنك شطفه ببعض الماء وسيؤدي ذلك إلى طرد السموم من وجهك، مما يجعل بشرتك تبدو نابضة بالحياة ونظيفة.

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يُعالج البقع السوداء في الوجه

يُساعد الاناناس في إزالة حب الشباب

يمكن أن يُقلّل الأناناس من البقع السوداء على وجهك ومن أجل تحقيق ذلك، تحتاجين إلى فرك بعض شرائح الأناناس على البقع السوداء، ويجب أن تبقيه على وجهك لمدة 5 دقائق حتى يجف، وبمجرد الانتهاء من ذلك، يمكنك غسله ببعض الماء وسيغذي بشرتك ويجعلها تبدو شابة.



يُكافح الشيخوخة

يُساهم الاناناس في الحدّ من ظهور علامات التجاعيد المبكرة

تُساعد فاكهة الأناناس في منع إتلاف خلايا الجلد، ناهيك عن دورها في في تحسين تركيب الكولاجين الضروري للحفاظ على صحة ومرونة البشرة، كما أنَّ محتوى الأناناس من الماء يساعد في الحصول على بشرة ناعمة ورطبة، إضافة لدور العناصر الغذائية الأخرى التي تلعب دوراً رئيسياً في جعل البشرة صحية.

أقنعة الأناناس للعناية بالبشرة

أقنعة الأناناس للعناية بالبشرة

قناع جوز الهند والأناناس للبشرة المتوهجة

الأناناس هو أفضل صديق لك إذا كنت تبحثين عن إبطاء عملية الشيخوخة، لأنه مليء بمضادات الأكسدة وأحماض ألفا هيدروكسي، التي تحارب الجذور الحرة الضارة بالبشرة.

المُكوِّنات:

أربع شرائح أناناس طازجة.

ملعقتان كبيرتان من حليب جوز الهند.

طريقة التحضير والإستخدام:

ضعي جميع المُكوِّنات في الخلاط، وامزجيهم حتى تحصلي على عجينة ناعمة، ومن ثم، صبيها في وعاء نظيف، واغمسي أصابعك في الوعاء وضعي المعجون على وجهك، واتركيه حتى يجف لمدة تصل إلى 5 دقائق، ومن بعدها، اغسليه بالماء الفاتر، وجففي وجهك واتبعيه باستخدام مرطب.

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غسول الوجه بالأناناس وجوز الهند

يُساعد غسول الاناناس في ترطيب البشرة

يحتوي الأناناس على مضادات الأكسدة مثل فيتامين ج والبيتا كاروتين، والتي تُساعد على تقليل التجاعيد، وترطيب البشرة بشكل عام، وتقليل تلف الجلد الناتج عن التعرّض للشمس والملوّثات.

المُكوِّنات:

ملعقتان صغيرتان من عصير الأناناس الطازج.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند العضوي الدافئ.

طريقة التحضير والإستخدام:

اخلطي جميع ا المُكوِّنات في وعاء نظيف، واغمسي قطعة من القطن على وجهك، واتركيه لمدة 5 دقائق، ومن ثم، اشطفيه بالماء الدافئ، وضعي السيروم والمرطب.



الفرق بين الأناناس المُعلب والطازج

يُعدُّ الأناناس المُعلَّب غنياً بالسكريات، ويعود ذلك للسائل المُضاف له عند التعليب والذي يحتوي على قرابة ملعقة إلى أربع ملاعق صغيرة من السكر، ولذا يُنصح بسكب السائل الموجود في العلبة، إضافة إلى غسل الأناناس قبل استهلاكه، أو اختيار الأناناس المُعلب الخالي من السكر المُضاف.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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