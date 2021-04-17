تسريحات شعر النجمات في أوسكار 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أبريل 2021 01:42 مساءً - تفصلنا أيام قليلة جداً عن إقامة الحفل الـ93 لجوائز الأوسكار Oscars Award Academy، لذلك كان لا بد من العودة الى بعض من أبرز إطلالات النجمات العالميات على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار 2020، خصوصاً تسريحات الشعر، التي اخترنا الأجمل من بينها، فهل ستكون تسريحات شعر نجمات أوسكار 2021 مغايرة؟ خصوصاً أن التسريحات التي اخترناها كانت في مجملها ناعمة وبسيطة.



سلمى حايك

سلمى حايك(الصورة من حسابها في إنستغرام)



في أوسكار 2020، استوحت النجمة سلمى حايك Salma Hayek إطلالتها من آلهة اليونان القدامى، وقد ارتكزت فيها بشكل أساسي على تسريحة الكعكة الضخمة العالية جداً، المزينة بأكسسوار فضي فخم مرصع بحبات اللؤلؤ. واختارت الغرة المشدودة والمسحوبة الى الخلف، مما سلط الضوء على ملامح وجهها، ومنحها مظهراً شاباً وجذاباً، خصوصاً أنها اعتمدت الى جانب هذه التسريحة مكياجاً ناعماً ومشرقاً.

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مارغوت روبي

مارغوت روبي(الصورة من إنستغرام خبيرة المكياج باتي دوبروف)



من جهتها، اعتمدت النجمة مارغوت روبي Margot Robbie في أوسكار 2020، إطلالة أنثوية رائعة، إلا أنها لم تكن مختلفة كثيراً عن إطلالاتها خلال السنوات السابقة، والتي دائماً ما تتسم بالرقي والجمال، حيث اختارت تسريحة الشعر المموج المنسدل، مع الغرة الجانبية من جهة، والشعر المسحوب وراء الأذن من الجانب الآخر للوجه. علماً أنها اختارت الى جانب هذه التسريحة مكياج عيون ناعماً جداً وأحمر الشفاه الأحمر الصارخ.

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شارليز ثيرون

شارليز ثيرون (الصورة من حسابها في إنستغرام)



أما النجمة شارليز ثيرون Charlize Theron، فأيضاً جاءت إطلالتها في أوسكار 2020 بغاية الأنوثة والجمال، وقد اعتمدت فيها تسريحة شعر ناعمة جداً، حيث قامت بلمّ شعرها بالكامل الى الوراء، واعتمدت الغرة الجانبية البسيطة المسحوبة الى الوراء. فجاءت إطلالتها طبيعية وغير متكلفة مع المكياج الناعم الذي اعتمدته الى جانب تسريحة شعرها غير المتكلفة.

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Zazie Beetz

زازي بيتز(الصورة من إنستغرام خبير المكياج ثيرون ماشوسن)

بدورها، لفتت النجمة Zazie Beetz الأنظار على السجادة الحمراء لحفل جوائز الأوسكار 2020، وذلك بتسريحة شعرها العصرية التي أبرزت شعرها المجعد والكثيف، حيث اعتمدت تسريحة الشعر الكيرلي نصف المرفوعة، التي ارتكزت على رفع القسم العلوي من الشعر الى منتصف الرأس بشكل فوضوي، مع ترك باقي الشعر منسدلاً عند العنق.

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