8 أسرار قد لا تعرفونها عن أناقة كلوي كردشيان

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أبريل 2021 01:42 مساءً - هي كلوي كردشيان الشقيقة التي مرت بالكثير لتكون كما نعرفها اليوم فكلوي كانت ممتلئة القوام وكانت تعتبر عادية مقارتة بشقيقتيها اللواتي يقاربنها في السن وهما كورتني وكيم كردشيان. اعترفت كلوي في مقابلة عن قيامها بجراحات تجميلية وبحميات متعددة لتصل الى شكلها الحالي، ولكنها توقفت وتبنت نظاماً صحياً، فهي اليوم تتمتع بقوام جميل صحي وهي لا تخجل منه. من يراقب مسيرتها تحت الضوء ويرى صورها التي تنشرها على حسابها على انستغرام، يتبين أنها تخفي الكثير من الأسرار في الموضة والجمال.



ما الأسرار التي استطعنا كشفها والتي تتعلق بجمالها واناقتها؟





لقد استطعنا رصد ثمانية أسرار نستعرضها كما يليه:

كلوي تهوى اللون البنفسجي الفاتح فلقد ارتدته في صور عديدة جمعتها بابنتها ترو وكان آخرها يوم ميلاد ترو حيث اتمت هذا الأسبوع الثالثة من عمرها. ارتدت كلوي فستاناً من نوع slip dress من الحرير.

الصورة من حسابها على انستغرام khloekardashian



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كلوي كردشيان تحب ارتداء الفساتين البليزر مع الكعب العالي. او قد ترتدي البليزر الواسع مفتوحاً مع جينز سكيني ضيق.

الصورة من حسابها على انستغرام khloekardashian





كلوي تحب ارتداء جمبسوت وخاصة من الدنيم العملي. قد ترتديه مع الكعب العالي او مع الحذاء الرياضي ولكن الكعوب المنخفضة والعريضة ليست المفضلة لديها.



الصورة من حسابها على انستغرام khloekardashian

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تحب كلوي تزيين حقائبها بأكسسوارت مبهرة كالمشبك الذي يتخذ شكل المثلجات والمرصع بحبيات الكريستال الذي يبدو في الصورة.

الصورة من حسابها على انستغرام khloekardashian





تعشق كلوي اللاونج وير البيض على عكس كيم التي تفضل النيود ، ولكنها تحرص على تشجيع شقيقتها وارتداء هذا الطابع المريح من ماركة سكيمز التي اسستها كيم منذ فترة قصيرة.



الصورة من حسابها على انستغرام khloekardashian

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تضع كلوي باستمرار النظارات الكبيرة سواء كانت تصميمها مستطيلاً دائرياً او مربع الحوافي ولكنها تحب التصميم الضخم.

الصورة من حسابها على انستغرام khloekardashian







تهوى طلاء أظافرها الطويلة من وحي الوان قوس قزح. وهي تحب وضع عدة خواتم ماسية في إصبع واحد.



الصورة من حسابها على انستغرام khloekardashian





أسست ماركتها الخاصة من الدنيم واسمتها the good American التي راعت فيها مختلف القياسات المتوافرة من كل التصاميم فلا يوجد لديها تصميم للنحيفات وآخر للممتلئات، لأنها استطاعت تعديل كل التصاميم لتلبي حاجات الناس بمختلف اشكالهن.



الصورة من حسابها على انستغرام khloekardashian

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