تنسيقات رمضانية من عهود العنزي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أبريل 2021 01:42 مساءً - بدخول شهر رمضان المبارك تحرص الكثيرات من الفتيات على الظهور بمظهر أنيق ومميز على طريقة النجمات ومشاهير السوشيال ميديا، لذا جمعنا لكُنَّ اليوم عدة خيارات أنيقة ومتنوعة مستوحاة من الفاشينيستا الكويتية، عهود العنزي؛ لتستوحين منها أفكاراً لإطلالاتكن في هذا الشهر.



عهود العنزي بجلابية مطرزة بكتابات عربية

عهود العنزي بجلابية مطرزة بكتابات عربية -الصورة من حسابها على لانستغرام



في إطلالة رمضانية مميزة تأنقت الفاشينيستا عهود العنزي بجلابية واسعة باللون البيج المطرز بدوائر ذهبية ناعمة ومكملة بقماش أبيض مرسوم بكتابات سوداء عصرية في أطراف الأكمام وأسفل التصميم ليمنحها أناقة مميزة، وأكملت اللوك بحذاء ذهبي بكعب وقلادة ذهبية ناعمة بدوائر متصلة، وسرحت شعرها بأسلوب الويفي مع المكياج البني.

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جلابيات وفساتين بيضاء مطرزة بالذهبي

عهود العنزي بجلابية رمضانية للاجواء الحارة-الصورة من حسابها على الانستغرام





اعتمدت عهود العنزي على الجلابيات والفساتين المصممة باللون الأبيض المطرز بطريقة عصرية باللون الذهبي، ومن أبرز إطلالاتها اخترنا لكُنَّ فستاناً أبيض قصيراً مصمماً بتطريزات ذهبية مع حزام محدد للخصر، وأكملت مظهرها بعباية طويلة مصممة بدون أكمام بذات التصميم، وفي الإطلالة الثانية نسقت جلابية واسعة باللون البيج بتصميم بوهيمي ومطرزة بالذهبي بطريقة ناعمة مناسبة للمظهر اليومي، وللخيار الثالث تزينت بفستان أبيض مطرز بأسلوب طولي باللون الذهبي مع تطريزات مختلفة في الجزء السفلي للتصميم وزينت مظهرها باكسسوارات ذهبية ناعمة لخيار عصري في التجمعات المختلفة.

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فستان للمناسبات الرمضانية من عهود العنزي

عهود العنزي بفستان شبابي ناعم -الصورة من الانستغرام





للمناسبات الرمضانية الضخمة، تألقت عهود العنزي بفستان رمادي واسع مُكمل بمعطف قصير أسود مصمم بأكمام منفوخة، وأكملته بمجوهرات مختلفة بأسلوب أنيق، ومن الناحية الجمالية لجأت للمكياج البني مع تسريحة الشعر الويفي.

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تنسيقات اللون الأبيض في رمضان من عهود العنزي

عهود العنزي باطلالة ربيعية -الصورة من حسابها على الانستغرام





اللون الأبيض يُعَدُّ خياراً مثالياً للكثيرات من الفتيات في مظهرهن الرمضاني، لذا أطلت عهود العنزي بفستان أبيض مصمم بمطاط في منطقة الصدر مع عباية بيضاء مطرزة باللون الفوشيا في الجانبين بأسلوب البشت، وظهرت في الإطلالة الثانية بجلابية بيضاء واسعة مطرزة بأسلوب ناعم في الجزء العلوي للتصميم وأكملته باكسسوارات فضية مختلفة، فيما ارتدَتْ فستاناً أبيض طويلاً مصمماً بفتحة ناعمة في الأسفل مع حزام للخصر، وأكملت اللوك بمجوهرات ذهبية مختلفة.

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