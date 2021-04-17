صيحات صيفية عليكِ اتباعها لمواكبة الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أبريل 2021 01:42 مساءً - لفتتنا في عروض ربيع وصيف 2021، بعض الصيحات الشبابية التي أدرجها المصمّمون ضمن مجموعاتهم، والتي تميّزت بأقمشتها الناعمة وتصاميمها المريحة، سواء من حيث القصّات الواسعة التي تخفي عيوب الجسم أو النقوش والألوان التي عكست لمسات شبابية وحيويّة، أو من حيث الأنسجة الخفيفة والمتطايرة...

من أبرز الصيحات المخصّصة لهذا الموسم، اخترنا لك 6 اتجاهات تناسب مختلف مشاويرك ومناسباتك، وتواكبين معها أبرز صيحات الموضة العالمية.



الفستان القميص

تشوشانغ Chocheng



يأتي هذا الفستان مزيّناً بأزرار أمامية، وبطول يصل إلى حدود الركبتين. بإمكانك أن ترتديه مع سروال لاغينغ أو منفرداً. زيّني الفستان القميص بحزام عريض أو رفيع، لإضفاء لمسة من الأنوثة على إطلالتك، مع انتعال باليرين ناعم.

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بذلات عصرية

بالمان Balmain



لفتتنا في مجموعة ربيع وصيف 2021، تصاميم البذلات المؤلّفة من سراويل قصيرة أو ما يُعرف بالشورت، مع سترة بلايزر رسمية. ومن خلال هذا التصميم، استطاعت البذلة أن تجمع بين اللمسة الكلاسيكية الرسمية، واللمسة العصرية الشبابية.

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الشراريب

ألانوي Alanui



تأتي هذه اللمسات المتطايرة لتزيّن الأقمشة وتمنحها بعض الحيوية والمرح. رأينا الشراريب على أزياء راقية للسهرات، كما زيّنت أزياء النهار العصرية.نسّقي أزياء الشراريب بكثير من التأني كي لا تبدو إطلالتك صاخبة.

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خطوط ناعمة

كريستيان ديور Christian Dior



صيحة الأزياء المخطّطة ليست بالجديدة على عالم الموضة، فقد رأيناها في مواسم سابقة تزيّن الأزياء بأحجام مختلفة واتجاهات مختلفة. رأينا الخطوط العريضة والرفيعة، العمودية والأفقية والملتوية، إلا أن الخطوط هذا الموسم جاءت رفيعة وناعمة، تكاد تنصهر مع القماش بأسلوب غامض وجذاب.

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جامبسوت عصري

أندرو جي أن Andrew GN



قد تختارينه بقماش الدنيم أو بأي قماش آخر، ولكن الأهم هو أن يكون بتصميم عصري يمنحك إطلالة عصرية ومريحة. لفتتنا تصاميم الجامبسوت لهذا الموسم في تنسيقات مختلفة، بعض المصمّمين أراد أن يزيد من شبابية الإطلالات من خلال جعل العارضات يرتدين قميصاً أو توب قطنية تحت الجامبسوت، فيما البعض الآخر ارتأى أن يسلّط الضوء على هذه القطعة العصرية فجاءت منفردة.

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سروال الجينز

بربري Burberry



هو من القطع الأساسية في خزانة كل سيدة، أكان ذوقها كلاسيكية أم عصرياً. فهو من الأزياء التي تحتاجين إليها في مناسبات عدّة. ولهذا الموسم، جاءت سروال الجينز بقصّة جريئة، فضفاضة بعض الشيء، ومزيّنة ببعض الرسومات أو التطريزات أو ممزّقة... يمكنك أن تحصلي على إطلالة سبورك-شيك من خلال تنيسق هذا الجينز مع حذاء Pump أو باليرين.

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