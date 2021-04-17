كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أبريل 2021 01:42 مساءً - تُعد النظارة الشمسية من قطع الإكسسوار الأساسية، التي لا يُمكن الاستغناء عنها في فصلي الربيع والصيف، نظراً لأشعة الشمس الحارقة، إضافة إلى ما تضيفه نظارة الشمس من إطلالة جذابة وأنيقة.

وقدمت الماركات العالمية العديد من تصاميم نظارات الشمس الأنيقة والجذابة، في مجوعاتها لربيع وصيف 2021.

وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" أبرز صيحات النظارات الشمسية لربيع وصيف 2021، لإطلالة أكثر جاذبية وأناقة في إطلالاتكِ النهارية:



نظارة شمسية سوداء من شانيل Chanel

نظارة من شانيل



قدمت ماركة شانيل Chanel العديد من التصاميم الجذابة والأنيقة لنظارات شمسية لربيع وصيف 2021، أعجبنا منها هذا التصميم الجذاب، لنظارة شمسية سوداء بتصميم عيون القطة، ذات إطار معدني ذهبي اللون، يحيط بالعدسات السوداء بشكل جذاب وأنيق.

وجاء تصميم ذراعي النظارة باللون الأسود، مع وصلات معدنية باللون الذهبي.

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نظارة شمسية باللون الرمادي من بوس Boss

نظارة شمسية من بوس



لإطلالة عصرية أكثر جاذبية، قدمت ماركة بوس Boss العديد من التصاميم الأنيقة للنظارات الشمسية الملونة، أعجبنا من بينها هذا التصميم الجذاب، لنظارة شمسية ذات عدسات كبيرة باللون الرمادي الفاتح.

وصُممت النظارة بإطار عريض باللون الرمادي الفاتح، مع عدسات رمادية شفافة، لإطلالة أكثر عصرية وجاذبية.

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نظارة شمسية زرقاء من بيربري Burberry

نظارة شمسية من بيربري



لاتزال النظارات الملونة تتربع على عرش موضة ربيع وصيف 2021، ومن أبرز ما قدمت الماركات العالمية من النظارات الشمسية الملونة، هذا التصميم الجذاب من ماركة بيربري Burberry، لنظارة شمسية بدرجات اللون الأزرق الفاتح والداكن.

وصُمم إطار النظارة باللونين الأزرق الفاتح مع الداكن، فيما جاءت العدسات بتصميم صغير باللون الرمادي الشفاف.

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نظارة شمسية باللون البني من بيلمان Balmain

نظارة شمسية من Balmain



لإطلالة أكثر أناقة ورقياً بالنظارات الشمسية، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم المميز، لنظارة باللون البني من ماركة بيلمان Balmain، وهي نظارة مُصممة بعدسات دائرية باللون البني الداكن، ذات إطار ذهبي معدني اللون، مما يمنحكِ إطلالة فخمة وأنيقة تناسب الإطلالات الرسمية في أوقات العمل أو أثناء الذهاب للجامعة.

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