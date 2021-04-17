عبايات بيضاء لربيع 2021

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أبريل 2021 01:42 مساءً - منذ دخول فصل الربيع لعام 2021 والعبايات البيضاء تسجل حضوراً متميزاً ضمن المجموعات الجديدة للعبايات، والتي كشف عنها أشهر الأسماء في قطاع تصميم العبايات، وهذا ما جعلها تنافس العباية السوداء الكلاسيكية بقوة، ومن وحي أشهر المدونات العربيات ندعوك إلى مشاهدة تصاميم العبايات البيضاء؛ لتكوني السبَّاقة في التعرف على أحدث الموديلات.



عباية بيضاء ربيعية من فاطمة المؤمن

عباية بيضاء ربيعية من فاطمة المؤمن -الصورة من صفحتها على الانستغرام



لاستقبال شهر رمضان المبارك، تأنقت المدونة الكويتية، فاطمة المؤمن، بإطلالة ربيعية مميزة؛ باعتمادها العباية البيضاء المصممة بلون سماوي ناعم في الأسفل وطُرزت بالسماوي المذهب في أطراف الأكمام، وأكملت اللوك بأزياء كاجوال بيضاء مع حقيبة صغيرة شفافة، ومن الناحية الجمالية لجأت لتسريحة الشعر الويفي مع المكياج المرتكز على درجات اللون الزهري والبني بأسلوب يومي ناعم.

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آية فوزي بالعبايات البيضاء

عباية بيضاء من اية فوزي -الصورة من صفحتها على الانستغرام



تفضل المدونة المصرية، آية فوزي، اعتماد العبايات الخليجية في إطلالاتها اليومية بكثرة؛ حيث تعيش في السعودية، ولمواكبتها لـ خطوط الموضة نلهمك من وحيها عدة أفكار لتصاميم العبايات البيضاء؛ حيث اختارت عباية بيضاء واسعة بخطوط سوداء عرضية ناعمة مع فستان أسود بحزام من الجلد للخصر واكسسوارات حيادية اللون، ونسقت في الإطلالة الثانية عباية بيضاء بأكمام منفوخة مطرزة بالأسود مع اكسسوارات اللونين الأبيض والأسود، لأناقة يومية ناعمة وتناسب الكثيرات من الفتيات.



عباية فخمة بتطريز ذهبي من أمل عبد الحميد

عباية فخمة بتطريز ذهبي من امل عبدالحميد -الصورة من صفحتها على الانستغرام



تزينت المدونة المصرية، أمل عبد الحميد، بعباية فاخرة باللون الأبيض صُمِّمَتْ بلونين مختلفين؛ حيث جاءت بالأبيض المطرز بالذهبي في أحد الجزأين وبالبيج المزين بالذهبي في الجزء الآخر، وأكملت مظهرها بفستان أبيض مع حقيبة من الجلد البني وحذاء بكعب أبيض، وتميزت الإطلالة بـ مجوهرات ذهبية ناعمة أضفت عليها لمسة لافتة.

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عباية بيضاء للإطلالات اليومية من إيمان الفلامرزي

عباية بيضاء للاطلالات اليومية من ايمان الفلامرزي -الصورة من صفحتها الانستغرام



لإطلالة يومية يمكنك استيحاء تصاميم المدونة ومصممة الأزياء الإماراتية، إيمان الفلامرزي، بعباية ناعمة بقَصَّة منسدلة مصممة بأكمام منفوخة مزينة بمطاط في أطراف الأكمام مع اكسسوارات فضية لليدين، وأكملت اللوك بتسريحة الشعر المموج والمنسدل مع المكياج البني.



منى الملا بعباية بيضاء بأكمام منفوخة

منى الملا بعباية بيضاء باكمام منفوخة -الصورة من صفحتها على الانستغرام



لإطلالة مناسبة لأجواء الربيع، ظهرت المدونة الإماراتية، منى الملا، بعباية من الساتان الأبيض مصممة بأكمام منفوخة، مع فستان وحجاب باللون الأبيض، وزينت مظهرها بـ أحمر الشفاه الزهري مع الغرة المنسدلة لإطلالة مميزة.



عباية بيضاء مطرزة بالذهبي للمناسبات من تاج نور

عباية بيضاء مطرزة بالذهبي للمناسبات من تاج نور -الصورة من صفحتها على الانستغرام



إن كنتِ من مُحِبَّات المظهر الفاخر بالتصاميم الناعمة، فقد أطلت الإعلامية العمانية، تاج نور، بعباية بيضاء مصممة بطبقات مموجة من القماش، وطُرِّزَتْ بالزهور الذهبية بأسلوب ناعم أضفى على إطلالتها لمسة فاخرة وأنيقة، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجاً خليجياً مرتكزاً على درجات الأحمر والبني البرونزي.

اعتمدت مدونات الموضة والنجمات العربيات في إطلالاتهن الربيعية على العبايات العصرية البيضاء بشكل كبير في عام 2021، ولكثرة الموديلات المواكبة لخطوط الموضة فقد رصدنا لكِ عدة أفكار يمكنك التألق بها في بقية أيام فصل الربيع.

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