مدونة الموضة مرام زبيدة: «اخترت لزفافي مجوهرات بمثابة تحفة فنية من دار معوضMouawad»

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أبريل 2021 01:42 مساءً - بإطلالة كالأميرات ومجوهرات تحبس الأنفاس، احتفلت مدونة الموضة في دبي مرام زبيدة بزواجها من الشاب اللبناني كريس معلوف، في حفل صغير في دبي تقيداً بالإجراءات الاحترازية لكوفيد-19.

مرام زبيدة في يوم زفافها بمجوهرات معوض Mouawad



وقد تألقت الجميلة مرام زبيدة بإطلالة ملكية لفستان زفاف فاخر من توقيع المصمم نيكولا جبران، واستكملته بمجوهرات راقية من دار معوض Mouawad مختارةً طقم Dragon Suite الذي اعتبرته بمثابة تحفة فنية فريدة من نوعها، بمزيج من الألماس المذهل والحجر الأصفر الجميل الذي يزيد من جمال زي العروس ويضفي عليها مظهرًا رائعًا.

وقد كان لمجلة الخليج 365 حوار مع مدونة الموضة مرام زبيدة التي أطلعتنا على بداياتها في عالم الموضة والتواصل الاجتماعي، وكذلك على تفاصيل زفافها والأسلوب الباريسي الراقي الذي طغى على الحفل. كما وقدمت الكثير من النصائح للفتيات اللاتي يسعين للغوص في عالم مؤثرات الموضة والجمال.

مرام زبيدة في عالم التأثير

مرام زبيدة متألقة بمجوهرات معوض Mouawad

1- أنت من أبرز المؤثرات في الوطن العربي، أخبرينا كيف كانت بدايتك؟

لقد كنت دائمًا مثل الأنثى المعتادة التي تحب كل ما يتعلق بالجمال والموضة منذ أن كنت صغيرة. لذلك بدأت رحلتي عبر الإنترنت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل طبيعي. لقد أنشأت حسابًا على انستغرام وبدأت في نشر جميع الملابس اليومية التي أحببتها وكان الانطلاق من هنا حيث ارتفعت متابعاتي وبدأت العلامات التجارية في الاتصال بي للتعاون معهم.

2- من كان داعمك الأساسي عندما اخترت الغوص في هذا العالم؟

بصراحة كان داعمي الرئيسي دائمًا هو زوجي. منذ أن التقيته قبل 4 سنوات، كان يشجعني على الاستمرار في خلق المحتوى الخاص بي ويدعمني في خياراتي المهنية.

3- كثيرا ما نسمع بأن ما يظهره المؤثرون على الكاميرا يختلف عن حياتهم الحقيقية. هل تتفقين مع هذا القول؟ وما الفرق بين مرام أمام الكاميرا وخلفها؟

أعتقد أنه كان لدي دائمًا حدود لخصوصيتي على وسائل التواصل الاجتماعي، أنا أظهر الكثير من جوانب حياتي لكني أحافظ على خصوصية جوانب كثيرة أيضًا من حياتي الشخصية. على سبيل المثال، تفضل عائلتي المحافظة على الخصوصية لذا فأنا أحترم ذلك كما أن زوجي أيضًا ليس لديه حسابات خاصة به على وسائل التواصل الاجتماعي، فالظهور على وسائل التواصل الاجتماعي ليس شيئاً مصممًا للجميع.

زفاف الأحلام

مرام زبيدة بفستان زفاف من توقيع المصمم نيكولا جبران

4- قمت بتأجيل حفل الزفاف عدة مرات بسبب الوباء، لماذا اخترت مارس 2021 للاحتفال به؟

بصراحة أنا وزوجي أخرّنا حفل زفافنا 3 مرات بسبب الأوضاع العالمية التي كانت خارج سيطرتنا بدءًا من الثورة اللبنانية التي بدأت في عام 2019 ثم الوباء في عام 2020. تعيش عائلتانا بين بيروت والمملكة المتحدة لذلك كان من الصعب جدًا التخطيط لحفل زفاف يضم الجميع. لذلك قررنا أن نتخذ الخطوة لأننا نعلم أن الانتظار حتى انتهاء الوباء أو إلى أن يجتمع طرفا العائلة ربما يأخذ وقتا طويلاً. لقد تزوجنا قانونيًا الآن وإن شاء الله في المستقبل يمكننا التخطيط لحفل يجمع كل أحبائنا.

5- حفل الزفاف هو حلم كل فتاة، ما هو الطابع الرئيسي لحفل الزفاف الخاص بك؟ ولماذا اخترته؟

بما أنه لم يكن هناك حفل زفاف فلم يكن لدينا طابع معين للزفاف. لكن أنا وكريس لطالما كنا نميل في ذوقنا إلى الطابع الأروبي. لقد أعلنا خطوبتنا في باريس وكان من المفترض أن يكون الزفاف في باريس أيضًا. أنا أعشق أناقة الثقافة الباريسية بكل ما فيها بدءًا من هندستها المعمارية إلى أجوائها الرومانسية الخيالية.

6- كان فستانك أنيقًا جدًا، مع أي مصمم عملت لابتكار مثل هذا الفستان؟

شكراً جزيلاً لكم، كان ثوبي من تصميم مصمم الأزياء الراقية اللبناني نيكولا جبران.

7- كيف قمت باختيار تصميم فستان الزفاف؟

لسنوات عديدة كنت أتخيل أنني سأرتدي فستان زفاف أكثر بريقًا. ولأنه لم يتسن لي إقامة حفل الزفاف فقد غيرت رأيي كليًا ليناسب الوضع الحالي وأحب تمامًا الاختيار الذي قمت به في تصميم فستان زفافي! شعرت بمجرد انتهاء الفستان أنه كان فريدًا من نوعه مع الأقمشة العاجية اللون المستخدمة وتصميمه الذي أخذ شكل جسدي من أحد جانبيه بينما امتد على شكل فستان أميرة من الجانب الآخر مما أضفى عليه مظهراً مميزًا لم أر مثله من قبل، كل ذلك بفضل موهبة نيكولا جبران وحسه الراقي في تصميم الأزياء.

مرام زبيدة ومجوهرات دار معوض Mouawad

مرام زبيدة متألقة بطقم Dragon Suite من دار معوض Mouawad في يوم زفافها

8- بالنسبة لحفل الزفاف، اخترت ارتداء طقم Dragon Suite من مجوهرات معوض، لماذا اخترتها؟

نظرًا لأن فستان زفافي لم يكن به تطريز، شعرت أنه يمكنني إعطاء مساحة أكبر لمجوهراتي وقمت فعلاً باختيار مجموعة مجوهرات خاصة.

9- ما الذي يجعل طقم Dragon Suite مميزًا للغاية؟

Dragon Suite هو تحفة فنية فريدة من نوعها، فمزيج الألماس المذهل والحجر الأصفر الجميل يزيد من جمال زي العروس ويضفي عليها مظهرًا رائعًا.

طقم Dragon Suite من دار معوض Mouawad

10- ما هي القيمة المضافة التي قدمها لك طقم Dragon Suite لإتمام زي العروس الذي اخترته؟

أحب الإطلالة الملكية والأنيقة للعروس وأعتقد أن Dragon Suite أعطاني المظهر الذي أردته تمامًا.

عالم المؤثرين

مؤثرة الموضة مرام زبيدة بمجوهرات من دار معوض Mouawad



11- ما هي برأيك الخصائص الأساسية التي يجب أن تجمعها المؤثرة في شخصيتها من أجل النجاح في هذا العالم؟

أعتقد أن شخصية مؤثرة وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تكون حقيقية وصادقة لتنجح في عالم الإعلام الرقمي. إن عالم الإنترنت مليء بالعديد من الأشخاص والتمتع بالمصداقية هو ما سيساعدك حقًا على النجاح وبناء علاقة قوية مع متابعيك ومجتعمك عبر الإنترنت.

12- ما هي النصائح التي تقدمينها كمرام زبيدة للفتيات الجدد اللواتي يرغبن في الدخول إلى عالم المؤثرين؟

كما ذكرت من قبل أن تكون طبيعيًا وصادقًا مع نفسك يزيد من قدرتك على بناء أسرة متماسكة من المتابعين اللذين يتفاعلون معك لأنهم يشعرون بالانتماء إليك. كما أن الحفاظ على الاستمرار في خلق المحتوى الخاص بك أمر في غاية الأهمية.