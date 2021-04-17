زوجة ويل سميث تفاجئ متابعيها بإطلالتها الجديدة.. «الحجاب يليق بكِ»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تزامنا مع بدء شهر رمضان المبارك، فاجئت الممثلة الأمريكية جادا بينكيث سيميث، زوجة الفنان العالمي ويل سميث، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، بنشرها مجموعة من الصور لها وهي ترتدي الحجاب بالشكل المعترف به.

تعليق زوجة ويل سميث على الصور

وخلال الصور، ظهرت زوجة ويل سميث، بإطلالتين مختلفتين وهي مرتدية ملابس فضاضة طويلة، وحجابين إحداهما باللون المشمشي، بينما الثاني باللون «السيمون الفاتح»، وأرفقت تعليقها على الصور بالإنجليزية قائلة: «أعتقد ان اللون السيمون سيناسبني داخل الشرق الأوسط».

تفاعل عالمي كبير مع الصور

تفاعل كبير لاقته الصور من قبل آلاف متابعين الفنانة الأمريكية من مختلف بلدان العالم، والذين أشادوا بخطوة «جادا»، التي جاءت بهدف نشر فكرة تقبل الآخر وثقافة اختلاف الأديان، واحترامها للدين الإسلامي في الشرف الأوسط، فجاء من بين التعليقات، «أنتِ ملكة»، «تبدين رائعة عزيزتي»، «أنتِ نشرتي طاقة إيجابية كبيرة»، «جميلة»، «الحجاب يليق بكِ»، حسب موقع «daily times».

زواج جادا وويل سميث

جادا بينكيث لم تكن هي الزوجة الأولى للممثل العالمي، حيث تزوج من السيدة شيري زامبين قبلها، لكن وقع طلاقهما في عام 1995، ومن ثم تعرف على «جادا» بالعام ذاته، بعدما قدمت تجربة أداء التمثيل أمامه.

وبعد مرور عامين، التقى الثنائي في مدينة ميكسيكو، وتزوّجا، وكان حفل زفافهما سريًّا واحتُفل به في بالتيمور في كلوستيرز مانشو، وانجبا ولد وبنت هما «جايدن كرستوفر» في سنة 1998، والذي ظهر معه في فيلم «البحث عن السعادة»، و«ويلو كميل رين» في 2000، والتي ظهرت في فيلم «أنا أسطورة» كإبنة «ويل».

خيانة جادا لـ ويل سميث

انفصل الثنائي عن بعضهم البعض قبل 4 سنوات ونصف، لتقرر جادا إجراء محادثة مع زوجها وكشفت أن علاقتها مع أوجست السينا حدثت أثناء انفصالها عن سميث قبل حوالي أربع سنوات ونصف، مضيفة خلال حديثها إلى زوجها ويل سميث، في برنامجها الحواري Red Table Talk: «كنا قد انفصلنا، ومع مرور الوقت، دخلت في علاقة مع أوجست».