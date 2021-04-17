5 صور جمعت والدة أحمد خالد صالح بأسرتها في أفراح ومناسبات فنية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ملامحها الهادئة التي تزداد حُسنا بابتسامتها تخطف الأنظار أينما حلت، فبالرغم من ظهورها النادر في المناسبات والفعاليات الفنية، إلا أنها الدكتورة هالة زين، زوجة الفنان الراحل خالد صالح ووالدة الفنان أحمد خالد صالح تجذب الانتباه دوما بإطلالاتها البسيطة المزينة بالحجاب التي لن تظهر بها مجددا، بعد رحيلها فجر اليوم متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد التي ظلت تصارعه لأيام حتى تمكن منها في النهاية.

وفيما يلي مجموعة صور نادرة للدكتورة هالة زين تجمع بأفراد أسرتها قبل رحيلها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

خالد صالح وزوجته

بمكياج بسيط وملابس فضفاضة وحجاب غير متكلف، ظهرت الراحلة في عدة مناسبات رسمية بصحبة زوجها خالد صالح، مفضلة تجنب الإعلام، حيث فضلت دعم زوجها في صمت، تاركةً له ضجيج الأضواء ووسائل الإعلام.

زوجة خالد صالح مع ابنيها أحمد وعلياء

خطفت زوجة خالد صالح الأنظار مجددا خلال حضورها حفل تخرج ابنتها علياء في أكتوبر 2019، لتتصدر حينها عناوين الصحف ووسائل الإعلام، بسبب إطلالتها الهادئة هى وابنتها الصغرى.

وظهرت أيضا مع ابنها الفنان أحمد خالد صالح وابنتها علياء في إحدى المناسبات الاجتماعية، التي علق عليها ابنها قائلا: «أسعد أيام حياتي»، دون تدوين تفاصيل.

وتجملت الراحلة بأزياء محتشمة فضفاضة خلال حضورها إحدى حفلات التكريم الفنية لنجلها، مع حرصها على تجنب الإعلام، ليشارك أحمد خالد صالح تلك الصورة منذ أسبوع خلال دعائه لوالدته بالشفاء، قائلا: «اللهم ألبسها ثوب الصحة والعافية، وارفع عنها واحرسها بعينك التي لا تنام اللهم اشفِ أمي شفاء لا يغادر سقما اللهم خذ بيدها واشفها واشفِ مرضانا جمعين عاجلًا غير آجل يا أرحم الراحمين وصلِ الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دعواتكم ربنا يطمنا على كل غالي لينا ويعدي الفترة دي علي خير يا رب».

ورحلت منذ قليل، الدكتورة هالة زين، زوجة الفنان الراحل خالد صالح ووالدة الفنان أحمد خالد صالح بفيروس كورونا، ومن المقرر أن تقام صلاه الجنازة عقب صلاة ظهر اليوم بمسجد عمرو بن العاص.