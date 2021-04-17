3 مرات ظهرت فيها زوجة خالد صالح قبل رحيلها.. بكت في زفاف ابنها (صور وفيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«رحلت عني من كنت أُكرم من أجلها، ادعوا لها بالثبات عند السؤال والرحمة والمغفرة وجنة الفردوس وشفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وادعوا لنا بالصبر والثبات والسلوان».. هكذا رثى الفنان الشاب أحمد خالد صالح، رحيل والدته الدكتورة هالة زين الدين، التي توفت فجر أمس، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وطيلة حياتها تميزت «هالة» زوجة الفنان الراحل خالد صالح، بالظهور النادر، فلم تظهر سوى مرات قليلة سواء في مقاطع فيديو رصدتها الكاميرات في حفلات أبنائها، أو صور نشرها لها ابنها الفنان أحمد خالد صالح.

ويرصد «هن» في التقرير التالي مجموعة من المواقف والصور التي ظهرت فيها الدكتورة هالة زين الدين التي لحقت بزوجها الراحل الفنان خالد صالح.

1- تخرج ابنتها

كانت من الصور الأبرز للراحلة «هالة»، ظهورها في حفل تخرج ابنتها «علياء» من الجامعة الألمانية، وكان هذا أيضًا الظهور الأول لابنة الفنان الراحل.

2- بكاؤها في فرح ابنها

وفي شهر أكتوبر من العام الماضي، عقد ابنها الفنان أحمد خالد صالح، قرانه على الفنانة هنادي مهنا، في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، ووقتها خطفت «هالة» الأنظار إليها بظهورها الهادئ، إذ التقط لها مقطع فيديو وهي متأثرة وبكت خلال عقد قران ابنها.

3- رقصت في حفل زفاف ابنها

وأثناء حفل زفاف ابنها الفنان أحمد خالد صالح، ظهر مقطع فيديو أثناء تفاعل زوجة الفنان الراحل خالد صالح، وهي ترقص مع العروسين، وكانت وقتها مرتدية فستانًا أسودًا لامعًا وفضفاضًا، مع حجاب أبيض تقليدي.

وفاة زوجة خالد صالح

وكان الفنان أحمد خالد صالح أعلن عبر حسابه على تطبيق «إنستجرام» إصابة والدته بفيروس كورونا، مطالبًا الجمهور بالدعاء لها قائلًا «دعواتكم لأمي وحمايا ولعائلتي ولكل مريض بالشفاء العاجل شفاء لا يغادر سقمًا إن الدعاء يغير الأقدار، كثفوا من الدعاء أرجوكم».

ومنذ أيام نشر الفنان أحمد خالد صالح، عبر حسابه على تطبيق «إنستجرام»، الرسالة الأخيرة لوالدته: «اللهم ألبسها ثوب الصحة والعافية وارفع عنها واحرسها بعينك التي لا تنام، اللهم اشفي أمي شفاء لا يغادر سقما، اللهم خذ بيدها واشفيها واشفي مرضانا أجمعين عاجلاً غير أجلاً يا أرحم الراحمين، وصلي الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، دعواتكم ربنا يطمنا علي كل غالي لينا ويعدي الفترة دي علي خير يارب».