الرسالة الأخيرة من أحمد خالد صالح لوالدته قبل وفاتها بكورونا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، الدكتورة هالة زين، زوجة الفنان الراحل خالد صالح، ووالدة الفنان أحمد خالد صالح، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن تقام صلاه الجنازة عقب صلاة ظهر اليوم بمسجد عمرو بن العاص.

آخر رسالة من أحمد خالد صالح لوالدته

ومنذ أيام كان أعلن الفنان أحمد خالد صالح، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إصابة والدته بفيروس كورونا المستجد، ومن ثم توجه لها بالدعاء ومطالبة متابعيه أيضا بالدعاء لها.

ونشر الفنان صورة جمعته، ودون عليها قائلا: «اللهم ألبسها ثوب الصحة والعافية وارفع عنها واحرسها بعينك التي لا تنام، اللهم اشفي أمي شفاء لا يغادر سقما، اللهم خذ بيدها واشفيها واشفي مرضانا أجمعين عاجلاً غير أجلاً يا أرحم الراحمين، وصلي الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، دعواتكم ربنا يطمنا على كل غالي لينا ويعدي الفترة دي علي خير يارب».

قصة حب هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

وجدير بالذكر، أن الفنان أحمد خالد صالح وزوجته الفنانة هنادي مهنا، كان قد عاشا قصة حب طويلة، قبل زواجهما، إذ كشفا تفاصيلها، خلال استضافتهما مسبقا مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، في برنامج «صاحبة السعادة».

وخلال اللقاء كشفت هنادي تفاصيل تعارفهما معا، قائلة: «قالي بحبك على واتساب، واتقالت وموقفناش عندها، وكملنا كلامنا موقفناش».

وفي السياق ذاته، قال أحمد خالد صالح، إنه صارح هنادي بحبه لها عندما شعر به، «قولتها لما حسيت بيها، وقلت لازم تطلع دلوقتي، وكان عيد ميلاد واحدة صديقتنا وهي مجتش عشان عندها تصوير، وقبلها كنا بنتقابل صدف، وكان بالنسبة لي لما بتضايق من الزحمة والدوشة أقعد معاها ونرغي وخاصة هي بترغي كتير».