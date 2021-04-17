لـ«مرضى السرطان»: لا مانع من «صيام رمضان» لكن بشروط

القاهرة - سمر حسين - صحة

«حيرة وبحث للوصول إلى إجابة صحية قاطعة»، بشأن إمكانية مريض السرطان من الصوم فى شهر رمضان، حيث يطرح البعض تساؤلات حول موقف مريض السرطان من الصوم و هل من الصحي صيامه؟ أم أن الحل في الإفطار، وهل يؤثر الصوم على جلساته العلاجية ؟ أم أن الأمر متعلق بالبدائل العلاجية.

الدكتور محمد القاضي، أستاذ علاج الأورام، يجيب عن موقف مريض السرطان من الصيام في حديثه لـ«هن»: «لا مانع من صيام مرضى السرطان ولكن بشرط عدم الحاق الضرر بهم فالمرضى الذين يتعرضون لهبوط في صورة الدم و الذين يحدث لهم مضاعفات للكلى والكبد فور الانتهاء من جلسات الكيماوي يجب عليهم استشارة طبيبهم المتخصص قبل الصيام».

«الأشخاص الذين يتعرضون للعلاج بالكيماوي على فترات متباعدة والذين انهوا فترة علاجهم واصبحوا في فترة المتابعة والذين يتلقون العلاج عن طريق أقراص الأدوية»، لا مانع من صيامهم ولكن لابد من الالتزام بشروط الصيام تجنبا للوقوع في العادات السيئة التي من الممكن أن تحول الصيام من عادة إيجابية لعادة سلبية مؤثرة على الصحة ومن بينها:

شروط يجب على مريض السرطان الالتزام بها لـ«صيام آمن»

- متابعة الطبيب قبل البدء بالصيام واستشارته في تغيير مواعيد تناول الدواء.

- تناول الكثير من السوائل خلال فترة الافطار حتى السحور لتجنب الجفاف المؤدي لحدوث الجلطات.

- الحرص الشديد على تناول الأطعمة والخضروات والفواكه الغنيه بالمعادن والفيتامينات تجنبا لنقص المناعة والتعرض للأمراض المعدية والالتهابات.

- الحد من تناول الأطعمة المقلية والدسمة لعدم تهيج الخلايا السرطانية.

- تجنب الأطعمة المشتملة على المواد الحافظة فقد يعد عنصر المادة الحافظة من العناصر المنشطة للخلايا السرطانية.

- الامتناع عن تناول اللحوم المصنعة لاحتوائها على المواد المؤثرة على صحة مريض السرطان.

-تقسيم وجبة الافطار لوجبات صغيرة حتى تكون أسهل في عملية الهضم.

-الإفطار في حالة الشعور بدوار أو تعب.