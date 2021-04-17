منها قشر البرتقال.. 7 طرق طبيعية لتفتيح اسمرار الإبط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نور جمال

تسبب مشكلة اسمرار اﻹبط إزعاجا وقلقا كبيرا للأشخاص، وتجعلهم محرجين ولا يستطيعون أن يلبسوا ما يريدون ويفقدون الثقة بالنفس.

لذا نقدم لكم أفضل الحلول لهذا الأمر، وفق ما أورد موقع "healthline" المعني بصحة الإنسان:

ما الذي يسبب هذا الاسمرار؟

- مزيلات الروائح ومضادات التعرق (مواد كيميائية)

- إزالة الشعر (يهيج تلك المنطقة)

- تراكم خلايا الجلد الميتة (قلة التقشير)

- الاحتكاك (الملابس الضيقة)

- تصبغ المدخن (بسبب التدخين)

- فرط تصبغ (زيادة الميلانين) وغالبًا ما يكون علامة على مرض السكري أو السمنة أو مستويات الهرمون غير الطبيعية.

- عدوى بكتيرية (الكلف وبقع داكنة على الجلد).

أهم الخطوات لتفتيح تلك المنطقة؟

أول الخطوات التي يجب أن تتبعيها هي:

- تغيّير ماركة مزيل العرق أو استبداله بمنتج طبيعي مثل بيكربونات الصوديوم أو خل التفاح.

- توقف عن إزالة الشعر بالشفرة واستبدالها بالشمع أو بالليزر بدلاً من ذلك.

- التقشير، يجب استخدام مقشرًا للجسم ولتلك المنطقة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

- ارتدِاء ملابس واسعة.

- التوقف عن التدخين.

كيفية تفتيح منطقة الإبط بشكل طبيعي؟

كثير من الناس يختارون طريقة طبيعية لتفتيح الإبط ويقترح الأطباء بعض من العلاجات الطبيعية، بما في ذلك:

- البطاطس:

ابشري حبة بطاطس، واعصري العصير المبشور، وضعيه على الإبطين وبعد 10 دقائق، اشطفه بالماء البارد.

- خيار:

قطعي شرائح سميكة من الخيار وافركي الشرائح على المناطق الداكنة من تحت الإبطين، وبعد 10 دقائق، اشطفيه بالماء البارد.

- ليمون:

قطعي شرائح سميكة من الليمون وافركيه بها وبعد 10 دقائق، اشطفيه بالماء وجففيهما وضعي المرطب.

- قشر البرتقال:

اخلطي ملعقة كبيرة من الحليب وملعقة كبيرة من ماء الورد مع قشر البرتقال لعمل خليط سميك وافركيه بلطف ثم اتركيه لمدة 15 دقيقة قبل شطفه بالماء البارد، كرريه مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

- كركم:

في وعاء صغير، اخلطي ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون الطازج مع كمية كافية من الكركم لعمل عجينة، ضعي العجينة بالتساوي على الإبطين، بعد 30 دقيقة، اغسليه.

- زيت جوز الهند:

قومي بتدليك بضع قطرات من زيت جوز الهند على الإبط، وبعد 15 دقيقة، اغسلي الإبط بماء فاتر وصابون، كرري هذه الخطوات مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.

- زيت شجرة الشاي:

امزجي 5 قطرات من زيت شجرة الشاي مع 8 ملاعق من الماء في زجاجة رذاذ صغيرة، ثم رشيه هذا على الإبط واتركيه يجف بشكل طبيعي، ضعيه كل يوم وخاصة بعد الاستحمام.

العلاجات الطبية لتفتيح الإبط؟

- توجد بعض من الكريمات أو المستحضرات الموضعية التي تحتوي على الهيدروكينون أو التريتينوين أوالكورتيكوستيرويدات أو حمض الأزيليك أو حمض الكوجيك فهي فعالة جداً لتفتيح.

العلاج بالليزر لإزالة التصبغ:

- التقشير الكيميائي بأحماض ألفا هيدروكسي وأحماض بيتا هيدروكسي لتقشير الجلد.

- صنفرة الجلد هي تقنية تقشير الدقيق لتطهير المنطقة تمامًا وتستخدم أداة دوارة لإزالة الطبقات الخارجية من الجلد.

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