اهتم بوجبة السحور.. كيف تتغلب على الصداع خلال شهر رمضان؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني الكثير من الصائمين خلال شهر رمضان الكريم من الصداع الذي يلازمهم على مدار شهر كامل بسبب الصيام، ما يجعلهم يلجأون إلى البحث عن طرق التخلص من الإحساس بالصداع الشديد.

ونرصد من خلال هذا التقرير أسباب الصداغ الذي يلازم الصائمين خلال شهر رمضان الكريم، وطريقة التخلص منه وفق حديث دكتور الباطنة عبدالرحمن محمد، لـ «هُن»، كالتالي:

أسباب إحساس الصائمين بالصداع خلال شهر رمضان

- يعتاد الكثيرون على تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين قبل شهر رمضان، ومع بداية الصيام يحصل الجسم على كميات قليلة تكاد تكون منعدمة من الكافيين، ما يؤدي إلى الإحساس بالصداع الشديد.

- عدم حصول الجسم على النسبة المناسبة من السكر في الدم خلال ساعات الصيام يؤدي إلى الشعور بآلام الرأس الشديدة.

- إيقاف التدخين خلال ساعات النهار أثناء الصيام، يسبب النقص في نسبة النيكوتين في الدم وبالتالي يؤدي إلى الشعور بالصداع المزمن.

- عدم تناول كميات كافية من الماء خلال ساعات الصيام يؤدي إلى الإصابة بالجفاف.

- يعاني الكثيرون من الإرهاق بسبب عدم الحصول على ساعات كافية من النوم خلال شهر رمضان.

طرق التخلص من الصداع خلال شهر رمضان

- يجب أن يحرص الصائمون على التقليل من تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة الكافيين مثل القهوة والمنبهات تدريجيا.

- يجب أن يحرص الصائم على احتواء الدم على نسبة مناسبة من السكر في الدم، وذلك من بتناول الطعام الذي يحتوي على السكريات والنشويات بكميات معتدلة خلال وجبتي الإفطار والسحور، ما يؤدي إلى حماية الجسم من خطر الإصابة بانخفاض السكر في الدم.

- يجب أن يحرص الصائم على الحصول على ساعات كافية من النوم خلال ساعات الليل، مع أخذ القيلولة أثناء النهار، حتى يحص الحسم على قسط من الراحة.

- يجب تجنب إجهاد الجسد ومنارسة الأعمال الشاقة خلال ساعات الصيام.

- الحرص على تناول كميات مناسبة من الماء، والعصائر خلال وجبة السحور، لتحنب الإحساس بالعطش والتعرض للجفاف.

- الاهتمام بوحبة السحور جيدا، والحرص على أن تحتوي الوجبة على العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم خلال ساعات الصيام.