تعرف على ضوابط العلاقة الحميمة بين الرجل والمرأة في شهر رمضان

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

العلاقة الشرعية بين الرجل والمرأة تحكمها العديد من الضوابط خلال شهر رمضان الكريم، خاصة في نهار رمضان حتى لا تُبطل فريضة الصيام، وسط تساؤلات عن المسموح به بين الزوجين خلال نهار وليل رمضان، خوفا من الوقوع في المعصية وبطلان الصوم.

حكم الجماع بين الرجل وزوجته في نهار رمضان

تحدثت دار الإفتاء المصرية، عن الضوابط الشرعية الخاصة بالعلاقة الزوجية، مشددة على حرمانية الجماع بين الرجل وزوجته في نهار رمضان، خلال موقعها الرسمي قائلة: «إذا قام المسلم الصائم بمعاشرة زوجته معاشرة جنسية في نهار رمضان بطل صومه ووجب عليه القضاء والكفارة»، وهما الصيام شهرين متتابعين أوإطعام 60 مسكينا.

واستشهدت دار الإفتاء بالحديث النبوي: «جَاءَ رَجُل إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ-، وَقَالَ لَهُ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ؟، قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ بِهِ رَقَبَةً؟، قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ جَلَسَ الرَّجُلُ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ مِكْيَالٌ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ: تَصَدَّقْ بِهَذَا، قَالَ: مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا -طَرَفَيْهَا- أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنِّي، فَضَحِكَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، وَقَالَ لِلرَّجُلِ: اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ».

حكم الجماع بين الرجل وزوجته في ليالي رمضان

وفي السياق ذاته، أكد الشيخ أحمد وسام، أمين فتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب توقف الزوجين عن الجماع في حالة سماعهما أذان الفجر خلال ممارسة العلاقة الحميمية في شهر رمضان، متابعا: «لابد من الكف عن الجماع فورا، حتى يكون صيامهما صحيحا».

وعن حكم الجماع في ليالي رمضان، قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه جائز شرعا ولا حرمة فيه، لاقتا خلال مقطع فيديو لا يتجاوز الدقيقتين، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر «فيس بوك» إلى أنه حُرمت العلاقة بين الزوجين، مثلما يحرم تناول الطعام والشراب خلال نهار رمضان فقط.