مفاجأة.. صاحبة حفل الطلاق رجعت لجوزها بعد التربح من الفيديو: كتب كتاب وفرح جديد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد شهر من حفل طلاقها.. «بهيرة» تخدع والدتها: هقعد عند واحد زميلي

قبل مقطع حفلة طلاقها.. «بهيرة» صورت ليلة زفافها ولحظة ولادتها «فيديو»

كواليس احتفال «بهيرة» بحفل طلاقها: هي وجوزها بيعملوا مقالب وفيديوهات مثيرة

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شهران فقط كانت هي مدة الانفصال بين اليوتيوبر بهيرة منتصر، صاحبة أشهر حفلة طلاق، وزوجها «شهاب»، بعدما تصدرا محركات مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عقب تصريحاتها الإعلامية، بأن السبب في الطلاق هو الخيانة الزوجية، وأنها قررت الاحتفال بالانفصال في حفل كبير.

تصريحات الزوجة رد عليها زوجها «شهاب» عقب شهر بحفل طلاق أيضًا، حيث بث مقطع فيديو ظهر فيه هو وأصدقائه وعائلته، مع كعكة مُجسمة لعروس مقتولة.

تبادل الاتهامات بين الزوجين، كان السمة السائدة بينهما في مقاطع الفيديو التي بثاها، وتربحا من خلفها بسبب عدد المشاهدات، قبل أن يفاجئا متابعيهما بعودتهما مُجددًا.

فيديو لكتب الكتاب وسيشن زفاف جديد

وبث الثنائي مقطع فيديو جديدا، يظهر لحظات عقد قرانهما مجددًا، بعد قرار عودتهما لبعضهما البعض، عقب شهرين من الانفصال، كما ظهرت «بهيرة» في مقطع فيديو آخر، أظهر جلسة تصوير حفل الزفاف، وهي ترتدي فستان الزفاف الأبيض، والأخير بالبدلة، بصحبة طفلهما.

بهيرة وشهاب

ويعمل الثنائي «شهاب وبهيرة» على جلب المشاهدات، من خلال بث مقاطع فيديو بعناوين مثيرة، حتى وإن كانت غير لائقة.

ودشن الثنائي قناة على اليوتيوب بالفعل، تحت اسم «يوميات زكريا شهاب»، ووصل عدد المتابعين إلى 216 ألف مشترك، قبل أن يشاركا مقاطع حول انفصالهما، لتبدأ الأخيرة ببث مقاطع أخرى على قناتها «يوميات بهيرة وزين»، ووصل عدد المشتركين بها نحو 151 ألفا.