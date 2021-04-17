ما أسباب تنميل الذراعين عند النوم؟.. إليك أفضل الطرق للتخلص منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نور جمال

عادة ما نستيقظ من النوم ونلاحظ أننا لا نشعر بذراعنا من شدة التنميل ولا نعرف سبب حدوث ذلك، وسيقدم لكم موقع "الخليج 365" أسباب تلك الحالة وأفضل الطرق لحلها، وذلك وفق ما أورد موقع "brightside".

الأسباب المحتملة لتنميل:

1- وضعيات النوم:

النوم على بطننا وأيدينا تحت أجسامنا، أو الاستلقاء على ظهورنا وأيدينا تحت رؤوسنا، أو الغفوة على جانبنا والتواء ذراعنا هي أوضاع نوم سيئة يمكن أن تسبب ضغطًا ممتدًا على أعصابنا، ينتج عن ذلك اضطراب في تدفق الدم، ويتفاعل نظامنا العصبي معها ويسبب لنا الشعور بالوخز والألم.

2- وجود مشكلة في العصب الزندي:

يمتد العصب الزندي من الكتف إلى الكوع، وهو مسؤول عن توفير الإحساس بأيدينا، من الأعراض المحتملة له هو إحساس بالقرص أو الضغط، وألم شديد به، وقبضة ضعيفة، وتخدير في اليد، عادة ما يختفي الألم من تلقاء نفسه، ولكن إذا استمر لأكثر من يومين، فيجب رؤية الطبيب.

3- نقص فيتامين ب 12:

يحافظ فيتامين ب 12 الموجود بشكل طبيعي في اللحوم والأسماك والدواجن ومنتجات الألبان على صحة أعصابنا وخلايا دمنا، ويمكن أن يتسبب نقصه في الجسم في حدوث مشاكل عصبية، والتي قد تظهر من خلال الإحساس بضغط أو وخز.

4- علامة على وجود أمراض:

قد يكون التنمل المزمن أيضًا أحد أعراض حالة طبية تؤثر على الجهاز العصبي للجسم، فإذا كان التنميل مصحوبًا بضعف العضلات أو أعراض أخرى، فمن الأفضل أن ترى طبيبك.

كيفية تجنب حدوث ذلك؟

موضع الذراع

- عادة ما يعود الإحساس بالذراع بمجرد إزالة الضغط، فسلام باليد يمكن أن تساعد في زيادة تدفق الدم وإزالة التنميل.

- يمكنك أيضًا مد ذراعيك لأعلى، وهز رأسك جنبًا إلى جنب، وتحريك الكتفين لأعلى ولأسفل لتحرير التوتر في الرقبة وتخفيف الأعصاب.

تحسين وضعية نومك:

ضع الذراعين واليدين بشكل صحيح، وتجنب ثنيهما تحت الجسم، حاول إبقاء الرسغين مستقيمين لضمان تدفق الدم بسلاسة، فيجب أن تنام مع وضع ذراعيك على جانبيك، بدلًا من رفعهما فوق رأسك، لمنع قطع الدورة الدموية باتجاه اليدين، وتجنب وضع الجنين، حيث أن ثني الذراعين والأكواع يمكن أن يضغط على الأعصاب.

اتباع أسلوب حياة صحي:

تحسن التمارين المنتظمة من صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام، وتساعد الدورة الدموية لدينا وتساعدنا أيضاً عادات الأكل الجيدة في تجنب نقص الفيتامينات وتقليل آلام الأعصاب.

إذا كنت تحدث معك تلك الأعراض فيجب زيارة الطبيب على الفور:

فيمكن أن يكون التنميل المفاجئ أيضًا علامة على حدوث سكتة دماغية، لذلك إذا كان التنمل مصحوبًا بدوخة وشلل وصعوبات في التحدث وفقدان التوازن وصداع شديد، فيجب الذهاب إلى الطبيب.

اقرأ أيضًا:

خبير تغذية يوضح أهمية السحور أثناء الصيام.. وهذه مكوناته المثالية

لمريض السكر.. 12 نصيحة مهمة اتبعها خلال شهر رمضان