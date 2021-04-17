شقيق «أم زياد» يصور فيديو لأطفالها في المقابر: تخطى المليون مشاهدة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أسبوع واحد مر على وفاة اليوتيوبر أم زياد، صاحبة قناة «يوميات أم زياد»، التي توفيت إثر اختناقها بغاز السخان، ولم تنتظر أسرتها طويلا، حتى قامت بتصوير العديد من مقاطع الفيديو، التي تستند إلى خبر وفاتها.

ولم يقف الأمر عند حد نشر مقاطع فيديو بعناوين: «أول سحور بعد أم زياد»، و«أول ظهور لعائلة أم زياد بعد موتها»، والعديد من المقاطع التي جلبت الأموال وملايين المشاهدات، ولكن وصل الأمر إلى المقابر أيضا حيث يرقد جسد الفقيدة.

شقيق أم زياد يصور أطفالها الصغار في المقابر

وقرر «حمدي» شقيق الفقيدة، صاحب قناة «يوميات حمدي ووفاء»، اصطحاب أطفالها إلى المقابر، وتصويرهم وهم يقرؤون القرآن على روحها، باكين لرحيلها، كما قام بتصوير كافة التفاصيل، وبثها في مقطع فيديو بعنوان «يومنا الحقيقي في رمضان للأسف بكينا» وهو الفيديو الذي حقق أكثر من مليون و300 ألف مشاهدة فور بثه اليوم.

شقيق أم زياد تربح ما يقرب من مليون جنيه من وفاتها

وبحسب موقع «سوشيال بليد» فإن شقيق اليوتيوبر الفقيدة، تربح خلال الأسبوع الماضي، ما يقرب من 52 ألف و700 دولار، ما يتخطى الـ800 ألف جنيه مصري.

وفاة أم زياد

ورحلت اليوتيوبر أم زياد، صاحبة قناة «يوميات أم زياد»، الجمعة الماضية، بسبب إصابتها بالاختناق.

وتنوعت الراحلة «أم زياد» فيما قدمته من مقاطع فيديو عبر قناتها على «اليوتيوب» ما بين تقديم الأكلات البسيطة من داخل مطبخها وأيضًا مقاطع المقالب بين أسرتها، وحققت من خلالها مشاهدات عالية.

من هما حمدي ووفاء؟

- حمدي هو شقيق اليوتيوبر الراحلة أم زياد، ويبث مقاطع بصحبة زوجته وفاء.

- بدأ الثنائي نشاطهما عبر موقع الفيديوهات يوتيوب منذ أكثر من عامين.

- يقومان بتصوير أدق تفاصيل حياتهما اليومية، في صورة مقالب لجذب المتابعين.

- لديهما أكثر من 2 مليون مشترك عبر قناتهما.

- تحقق مقاطع فيديوهاتهما ملايين المشاهدات.

- لديهما 4 أطفال صغار، يشاركونهما بالمقاطع.

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