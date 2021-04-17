بعد حلقته مع لورديانا.. هل يواجه رامز جلال عقوبة الحبس أو الغرامة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

اتهامات عديدة وجهها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي للفنان رامز جلال بشأن حلقة برنامجه مع الراقصة لورديانا في برنامج «رامز عقله طار»، إذ اعتبر البعض تصرفاته وتعليقاته تجاه الراقصة تحرشا بها، والتي وقعت ضحية برنامجه المُذاع على فضائية mbc مصر.

هل يعاقب رامز جلال على تصرفه مع لورديانا؟

«هي موافقة وقبضت».. هكذا رد محمود الحديدي المحامي، على السؤال، خلال حديثه لـ«هُن»، مؤكدًا أن التحرش يبقى متوقفًا على الطرف الآخر، مثلما حدث في حالة الراقصة لورديانا: «هي متفقة ووافقت وقبضت فبالنسبة ليها مش تحرش».

وتابع المحامي، أنه في حال اعتراضها أو شكواها للإعلامي، ففي هذه الحالة يُعاقب على التحرش اللفظي، وفقا للمادة 306 مكرر/ أ، التي تنص على الآتي: «يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية».

رامز أخل بالقيم المجتمعية ويعاقب عليها

وأكد محمود الحديدي المحامي، أن ما فعله رامز جلال في حلقته مع لورديانا، يعد إخلالا بالقيم المجتمعية، وهي جُنحة خدش الحياء العام.

وتابع بأن للأمر عقوبته، وفقًا للقانون المصري، حيث نصت المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة، يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق.