بدون مكياج.. أحدث ظهور لزوجة شيكابالا قبل يومين من مباراة الأهلي والزمالك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، شاركت سارة، زوجة محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم نادي الزمالك، صورة عائلية جديدة تجمعها بنجلها وزوجها، في أحدث ظهور لهما قبل يومين من مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على استاد القاهرة، في واحدة من المباريات المؤجلة من الجولة الرابعة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

تفاصيل ظهور زوجة شيكابالا قبل مباراة القمة

وظهرت سارة بدون مكياج مع شعر أشقر كيرلي، مرتدية أزياء كاجوال تتضمن تيتشرت أبيض غير منقوش، مع بنطلون قاتم اللون، خلال احتضان نجلها، وجلوسها بجوار زوجها الذي ارتدى بنطالا أسودا وتيشرتًا أبيضا، أثناء تواجدهما داخل سيارة «الأباتشي».

وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة، التي حققت آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، من بينها: «ملكة جمال من غير مكياج يا سارة»، و«الأباتشي مع أجمل طفل وزوجة»، و«دايما متألقين بالأبيض.. يا تيشرت العمر يا أبيض».

تفاصيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

يشار إلى أنه لا تزال الشائعات مستمرة حول تأجيل مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك، والمقرر انطلاقها يوم الأحد المقبل، في ظل تمسك اتحاد الكرة بخوض اللقاء تحت قيادة حكام مصريين، وهو الأمر الذي رفضه القطبان، وتمسكا بضرورة استقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة المباراة.

يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد الدكتور محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، إصابة محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، بفيروس كورونا المستجد، قائلا: «تأكدنا من إصابة محمد الشناوي بكورونا بعد المسحة الثانية»، مردفا خلال تصريحات لبرنامج «ملعب أون تايم»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، على قناة «أون تايم سبورتس»، أن أعراض كورونا على الشناوي ضعيفة، وهناك أمل في تعافيه قبل القمة.