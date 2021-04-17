طريقة عمل السوبيا في المنزل.. مشروب رمضان الرسمي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مشروب السوبيا من المشروبات الأساسية خلال شهر رمضان الكريم، إذ تبحث ربات البيوت عن وصفة أصلية لتحضيره في المنزل لضمان خلوه من الألوان الصناعية المضرة، فضلا عن التأكد من جودته في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد، والحرص على تصنيع المشروبات في المنزل.

وفيما يلي طريقة سهلة لعمل مشروب السوبيا في المنزل بمذاق المميز، على طريقة الشيف أميرة شنب، عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير مشروب السوبيا

لبن

ربع كوب سكر بودرة

ربع كوب من أرز

فانيليا بودرة

جوز هند مبشور

8 ملاعق كبيرة لبن بودرة

فستق مفروم

قرفة مطحونة

طريقة تحضير مشروب السوبيا

- في الخطوة الأولى يتم خلط اللبن والسكر البودرة والفانيليا مع اللبن البودرة جيدا، للحصول على قوام مثالي.

- في الخطوة التالية يتم إضافة الأرز المسلوق المطحون و جوز الهند إلى القوام السائل السابق.

- في هذه الخطوة يتم إضافة النشا ثم غلي الخليط، ثم يقدم في كاسات باردة مع إضافة قرفة وفستق للزينة.