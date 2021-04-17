الامارات | شرطة دبي تحقق أمنية طفل.. زي شرطة في دورية فارهة

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تحقق أمنية طفل.. زي شرطة في دورية فارهة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأت القيادة العامة لشرطة دبي الطفل لوكاس لي تشاو، بزيارته في منزل أسرته، وتحقيق أمنيته بارتداء زي شرطة دبي، واصطحابه في الدوريات الفارهة في أرجاء المدينة.

وكان والد الطفل قد بعث برسالة إلكترونية إلى شرطة دبي، يعرب فيها عن رغبته في إسعاد ابنه ذي التسع سنوات، وتحقيق أمنيته بارتداء زي شرطة دبي، والحصول على جولة بالدوريات الفارهة لشرطة دبي في شوارع الإمارة، ليُبادر وفد من شرطة دبي بمفاجأة الطفل وزيارة منزله، ومنحه هدية تذكارية من شرطة دبي، إضافة إلى زي الشرطة، واصطحابه بجولة في شوارع المدينة، والتقاط صور تذكارية.

وترأس وفد إدارة التوعية الأمنية ملازم أول خالد صقر الحاي، والملازم ميرة حميد سعيد علي، وبمشاركة ترفيهية من دمية الشرطة «آمنة».

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