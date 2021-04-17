الامارات | #النصف_الحلو.. هيربال إسنشيالز: روتين العناية الطبيعية لبشرة صحية

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. هيربال إسنشيالز: روتين العناية الطبيعية لبشرة صحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 أبريل 2021

تؤثر ساعات الصيام الطويلة على نسبة الترطيب في البشرة، وقد يؤدي إهمال شرب الماء بكميات كافية بعد الإفطار إلى جفافها وفقدانها النضارة والحيوية. وإضافة إلى شرب الماء كعامل أساسي للحفاظ على صحة البشرة، هناك منتجات تحتوي على الماء كمكوّن أساسي يمكنها تعويض البشرة التي تحتاج إلى الترطيب، ومنحها النعومة والحيوية والتوهج.

وتحتوي منتجات هيربال إسنشيالز على الخصائص المعالجة والمرطبة لمياه عيون الهيمالايا الطبيعية المتوازنة، وتجمع بين هذه الخصائص وخلاصات النباتات الطبيعية النشطة المستوحاة من طب الأيروفيدا البديل، الذي نشأ في شبه القارة الهندية منذ القدم، وانطلق إلى أنحاء العالم، والذي يعرف بفوائده الصحية الكبيرة، ليستهدف هذا المزيج الفريد مشكلات البشرة العصرية والتحديات التي تواجهها بسبب نمط الحياة السريع والمجهد.

وهنا بعض المنتجات التي يوصي بها الخبراء في هيربال إسنشيالز لتجديد البشرة وإطلاق توهجها في رمضان:

الكريم المغذي

كريم عميق الترطيب للبشرة العادية إلى الجافة بتركيبة من المكونات الطبيعية التي تمنح البشرة النعومة والحيوية. يحتوي على مزيج مجدد لخلايا البشرة، مثل زيت بذور المشمش، والألوفيرا وزيت اللوز الحلو.

غسول الوجه بالرغوة

رغوة لطيفة لبشرة الوجه تتناسب مع جميع أنواع البشرة، تزيل المكياج والشوائب. تحتوي على خلاصات النباتات الطبيعية لتغذية وتنظيف البشرة.

تونر الانتعاش

تونر لحيوية وترطيب البشرة بعد التنظيف، يتناسب مع جميع أنواع البشرة. تعمل خلاصة الخيار على تهدئة البشرة، بينما يساعد ماء الزهر على ترطيبها.

جل الترطيب النشط جل مرطب يناسب البشرة المعرضة للمشكلات الشائعة. يحتوي على العسل بخصائصه المضادة للبكتيريا، وزيت النعناع الفلفلي لتهدئة البشرة، والألوفيرا لترطيبها.

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