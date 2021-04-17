الامارات | حملة دولية للاعتراض على «إنستغرام» مخصّص للأولاد

شكرا لقرائتكم خبر عن حملة دولية للاعتراض على «إنستغرام» مخصّص للأولاد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 أبريل 2021

وجّه تحالف دولي من المتخصصين في مجال حقوق الطفل، الخميس، رسالةً إلى رئيس «فيس بوك»، مارك زوكربرغ، يحضه فيها على صرف النظر عن خطته لإطلاق نسخة من «إنستغرام» لمن هم دون الـ13 عاماً. وأضافوا «مع أن جمع البيانات العائلية وكسب جيل جديد من مستخدمي (إنستغرام) يعد أمراً مفيداً جداً، لكن ذلك سيزيد من استخدام (إنستغرام) من قبل الأولاد الصغار القابلين بدرجة كبيرة للتأثر بما توفره المنصة من وظائف تتيح استغلالهم». وحملت الرسالة تواقيع منظمات عالمية عدة. وأكدت «فيس بوك» أن أي إعلانات لن تُعرض في نسخة «إنستغرام» المخصصة للصغار.

وتشترط «إنستغرام» التابعة لـ«فيس بوك» عمراً محدداً، غير أن أطفالاً كثيرين دون هذه السن يستخدمون الشبكة من خلال تقديم تاريخ ميلاد كاذب.

نيويورك Àأ.ف.ب

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