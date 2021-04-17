الامارات | مصطفى قمر سيلجأ للقضاء ضد برنامج «خمس نجوم»

شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر سيلجأ للقضاء ضد برنامج «خمس نجوم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شنّ الفنان المصري مصطفى قمر هجوماً على الشركة المنتجة لبرنامج المقالب الرمضاني الجديد «خمس نجوم»، مؤكداً أنه يشعر بالخيبة والحزن، بسبب ما تعرض له، وطريقة الشركة في التعامل معه.

ونشر قمر فيديو عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور «إنستغرام»، قال فيه تصوّرت أني أتعامل مع كيان يعرف قيمة الناس، ويحفظ مكانتهم، ويقدّر تاريخهم الطويل في الفن ونجاحاتهم، ولكن للأسف أشعر بالخيبة والحزن. وهدد قمر خلال الفيديو بأنه سيلجأ إلى القضاء، بالتنسيق مع المستشار ياسر قنطوش، مؤكداً أنه لن ينتظر كثيراً ليصحح هذا الخطأ.

يذكر أنّ مصطفى قمر قد شارك في برنامج المقالب الجديد، الذي يذاع حالياً بعنوان «خمس نجوم»، ويجمع البرنامج الفنانين غادة عادل، ونور، وكريم فهمي، ومصطفى قمر، ومحمد الشرنوبي، ويقومون بعمل مقلب من خلال حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي، ويتم التصوير في أماكن مختلفة، ومن ضحاياهم عدد كبير من نجوم الفن والرياضة.

- «خمس نجوم»

يجمع غادة عادل

ونور وكريم

فهمي ومحمد الشرنوبي.

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