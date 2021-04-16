القاهرة - سمر حسين - الكنافة واحدة من الحلويات الشرقية الشهيرة، التي ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بطاولة الطعام في شهر رمضان الكريم، التي يمكن إعدادها بأكثر من طريقة وتنوع الحشوات.

وتفضل العديد من السيدات تحضير عجينة الكنافة البلدي في المنزل، بدلًا من شرائها من الخارج لضمان جودتها ومذاقها.

وإليكِ طريقة تحضيرها في المنزل.

طريقة عمل الكنافة البلدي في البيت قبل طهوها

المكونات

كوب دقيق

1/2 كوب نشا

3/4 كوب ماء قابل للزيادة

رشة ملح

2 ملعقة زيت نباتي

ملعقة كبيرة لبن بودر

طريقة عمل الكنافة البلدي

- في وعاء عميق، اخلطي الدقيق والنشا مع الملح واللبن البودر.

- ضيفي الزيت والماء، ثم اخلطي المقادير بالمضرب الكهربائي، حتى يصبح العجين سائلا.

- ضعي العجين في زجاجة بلاستيك، وقومي بتخريم الغطاء.

- ضعي صينية على نار هادئة فوق البوتوجاز، وتدهن بالزيت، ثم يرش العجين بشكل دائري.

- اتركيه لدقائق حتى ينضج.

- احفظي الكنافة في الفريزر قبل بدء طهوها.

طريقة عمل الكنافة

وإليكِ طريقة عمل الكنافة التقليدية في المنزل.

المكونات

كيلو كنافة محفوظة في الفريزر.

كوب سمن سائل دافئ.

شربات للتحلية.

طريقة عمل الكنافة

قومي بتسخين الفرن أثناء تحضير الكنافة.

ادهني صينية مقاس 30 سم بالسمن جيدا.

افرمي الكنافة في الكبة لمدة دقيقة للحصول على أفضل نتائج، ويمكنك فركها بيديك وهي مجمدة.

في إناء عميق، ضعي الكنافة، وعليها السمن الدافئ السائل مع التقليب جيدا.

افردي الكنافة في صينية الفرن، واضغطي عليها جيدا، من كل الاتجاهات، مع الحرص على عدم وجود أي فراغات.

ادخليها الفرن في درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة.

اغلقي الفرن، وقومي بتشغيل الشواية حتى يحمر وجهها.

تسقى بالشربات وهي ساخنة.

زينيها بالمكسرات أو جوز الهند.

نصائح عمل الكنافة

اتركي الكنافة في الفريزر يوم على الأقل قبل إعدادها.

تفرك الكنافة أو تُفرم في الكبة قبل طهيها.

قومي بإذابة الكنافة مع السمن السائل الدافئ، حتى تمسك الكنافة جيدا.

اضغطي على الكنافة في الصينية بقوة سواء باستخدام كوب أو باليدين.

ضعي زبدة أعلى الكنافة قبل دخولها الفرن.

يوضع الشربات باردا فور خروج الكنافة من الفرن.

تترك لتتشرب الشربات جيدا ثم تقلب وتقدم.