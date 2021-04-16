طريقة عمل القطايف بالنوتيلا في البيت على طريقة الشيف سالي فؤاد

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

القطايف، واحدة من الحلويات المرتبطة بطاولة شهر رمضان الكريم، فهي من الحلوى الشرقية اللذيذة، التي يمكن تحضيرها بحشو دسم ومختلف، من المكسرات للكريمة والقطايف بالنوتيلا.

طريقة عمل القطايف في البيت

وإليكِ طريقة عمل القطايف في البيت، على طريقة الشيف سالي فؤاد، في برنامجها «حلو وحادق».

مقادير عمل القطايف في البيت

كوب وربع ماء حسب الاحتياج

ملعقة خميرة

كوب دقيق

ربع كوب سميد

ملعقة بكينج بودر

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة فانيليا غامقة سائلة

زيت

طريقة تحضير القطايف في البيت

في بولة متوسطة الحجم، اخلطي الماء مع الخميرة والسكر والدقيق والفانيليا والبيكنج بودر والسميد، جيدًا حتى امتزاج المواد.

غطي المكونات، واتركيها حتى تتخمر.

توضع بالمغرفة في طاسة ساخنة على النار، وتُقلب على الفور عند النضج.

القطايف بالنوتيلا

تعد القطايف بالنوتيلا من الحلوى المميزة، والحشوات الغنية التي يمكن استخدامها في حشو القطايف، مع البندق أو الفستق المجروش.

وإليكِ طريقة تحضيرها في دقائق معدودة.

مكونات القطايف بالنوتيلا

قطايف

نوتيلا

شربات للتحلية

زيت للقلي

بندق أو فستق مجروش

طريقة عمل القطايف بالنوتيلا

قومي بغلق نصف قطعة القطايف، وليست القطعة كاملة، واتركي فيها مكان للحشو.

اقلي القطايف في الزيت نصف قلية.

قومي بتصفية القطايف من الزيت، ثم اسقيها بالشربات.

احشيها بالنوتيلا، وزينيها بالمكسرات من البندق أو الفستق المجروش، وتقدم باردة.

السعرات الحرارية للقطايف

الجدير بالذكر أن قطعة القطايف الواحدة بها 250 سعرا حراريا، وفقًا لـ إسلام إدريس مسؤول صفحة «سفاح الفات» على «فيس بوك»، والمعنية بالتوعية الصحية.

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