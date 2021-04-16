طريقة عمل البابا غنوج.. سلطة سهلة ولذيذة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر رمضان موسم طعام بالنسبة للمصريين، إذ تتنوع فيه الأطعمة والأطباق التي تتنافس ربات البيوت والمطاعم في تقديمها على مدار الشهر الفضيل، الأمر الذي يجعل محركات البحث تنشط في رمضان، حيث تبحث السيدات عن طرق عمل الوجبات المختلفة والسلطات والمشروبات الرمضانية والعصائر. وتوفر الكثير من القنوات وبرامج الطبخ فقرات خاصة بتعليم الأكلات المختلفة.

وتعد سلطة البابا غنوج من أكثر وأهم السلطات التي يحرص الصائمون على تحضيرها لتناول الوجبات سواء على الفطار أو السحور. ونرصد من خلال هذا التقرير طريقة عمل سلطة البابا غنوج وفق الشيف أميرة شنب، التي قامت بإعدادها خلال برنامج «أميرة في المطبخ» المذاع على قناة CBC سفرة، كالتالي:

مقادير إعداد سلطة بابا غنوج

- قطع متعددة من الباذنجان الرومي.

- عدد 2 بصل مشوى مفروم.

- كوب بقدونس مفروم.

- نصف كوب طحينة.

- ملح.

- فلفل إسود.

- شطة.

- عصير ليمون.

- كمون.

- ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

- ملعقة كبيرة خل أبيض.

- زيت زيتون.

طريقة تحضير سلطة بابا غنوج

- يتم عمل فتحات بسيطة فى الباذنجان.

- ثم بعد ذلك يتم رشه بالملح والفلفل و زيت زيتون.

- ثم يتم بعد ذلك لفه بالفويل وإدخاله الفرن حتى يشوى لمدة 45 دقيقة على الأقل.

- ثم بعد ذلك يتم رفعه.

- ثم بعد ذلك يتم نزع اللحم منه.

- ثم اخلطى الطحينة مع عصير الليمون و الخل و الثوم و الكمون.

- ثم ضيفي الشطة وضيفي الخليط إلى الباذنجان المشوي مع البصل المشوي المفروم.

وهناك عدد كبير من الأنواع المختلفة للسلطات، التي يتم إعدادها مع الوجبات خلال شهر رمضان الكريم مثل سلطة الخضروات وسلطة الطحينة وسلطة الباذنجان وسلطة الكول سلو، بالإضافة إلى المخللات التي يحرص كثيرون على تناولها مع وجبات الإفطار والسحور خلال شهر رمضان الكريم، سواء كانت مصنوعة في المنزل أو تم شراؤها من الأسواق.