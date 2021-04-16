طريقة عمل السوبيا.. المشروب الرمضاني المفضل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يأتي شهر رمضان الكريم محملا بخيراته، ما يجعل الصائمون يبحثون عن الكثير من الأكلات والمشروبات المتنوعة والمختلفة ليتم إعدادها وتناولها على موائد الإفطار والسحور، وبشكل خاص المشروبات التي تتميز بطابع رمضاني، ويتم تناولها على وجبات الإفطار، بالإضافة إلى الأكلات ذات الشعبية المصرية، مثل المحشي والبط والملوخية والرقاق والجلاش والحمام والفريك.

وحتى يتم هضم تلك الأكلات الدسمة، يحرص الصائمون على تناول المشروبات الرمضانية، ومن أهمها السوبيا، وبعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، يلجأ كثيرون في الوقت الحالي إلى إعداد الطعام والمشروبات المنزلية، لتجنب الأطعمة التي يتم شراؤها وتكون مجهولة المصدر.

ونرصد من خلال هذا التقرير طريقة عمل السوبيا في المنزل، وفق الشيف أميرة شنب، إذ قامت بإعدادها خلال حلقة من برنامج «أميرة في المطبخ»، الذي يتم إذاعته على قناة CBC سفرة، كالتالي:

مقادير إعداد مشروب السوبيا في المنزل

- جوز هند.

- لبن جوز هند.

- لبن سكر.

- بودرة سوبيا.

- كريمة مخفوقة.

- ثلج.

طريقة عمل السوبيا في المنزل

- يتم الاستعانة بالخلاط الكهربائي.

- ثم يوضع بعد ذلك لبن جوز الهند واللبن مع السكر وجوز الهند وبودرة السوبيا في الخلاط.

- ثم يتم خلط الخليط جيدا في الخلاط.

- ثم بعد ذلك يتم تقديمه مع الثلج والكريمة المخفوقة.

وتوجد كثير من المشروبات الأخرى، التي تتميز بالطابع الرمضاني، التي يحرص الصائمون على إعدادها وتناولها مع وجبات الإفطار مثل الخشاف والتمر الهندي والدوم والعرقسوس، كما يحرص كثيرون على تناول العصائر الطازجة مثل المانجو والجوافة والبرتقال وغيرها من العصائر الأخرى.