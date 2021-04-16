رانيا فريد شوقي: «الرجل الحنين رزق».. وسلوى عثمان: «مبحبش البخيل»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الفنانة رانيا فريد شوقي، إنها تفضل صفة الحنية في شريك حياتها، مضيفةً: «الرجل الحنين رزق، ومستحيل أتقبل الكذب»، وذلك خلال حوارها مع الإعلامي أحمد سالم مقدم برنامج «لحظات جريئة» الذي يعرض عبر شاشة «القاهرة والناس».

وأشارت الإعلامية منة عبدالغني، إلى أنها تفضل صفة الطيبة، ولا يمكن أن تتقبل صفة الكبر: «هذه الصفة تتنافى مع الإنسان».

ولفتت الفنانة دنيا عبدالعزيز، إلى أنها لا تقبل صفة الكذب: «أنا صادقة طول الوقت، وماينفعش واحد كذاب يعيش مع واحد صادق.. ولازم يبقى حنين ويعرف يحتويني، لأني مش عاقلة أوي كما يبدو، وأنا مجنونة، محتاجة شخص ذكي زيادة عن اللزوم».

وعن الصفة التي تفضلها في الرجال، أوضحت الإعلامية هبة الأباصيري: «لازم يحبني، ولم أقابل في حياتي رجل أحبني».

ولفتت الفنانة سلوى عثمان، إلى أنها لا تحب البخل وقلة الأدب والضرب والإهانة: «الراجل عشان يضرب مراته لازم تبقى عملت مصيبة، ولو جوزي غلط بلفظ أو مد إيده علاقته تنتهي في ساعته.. وأحب الحنية والكرم والتفاهم ويدعمني في شغلي».