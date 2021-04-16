مي حلمي عن ضرب محمد رشاد لها: مش كل التفاصيل بتتحكي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الإعلامية مي حلمي، حقيقة ما تردد عن إجهاضها في فترة زواجها من المطرب محمد رشاد، وذلك خلال حوارها مع المخرجة إيناس الدغيدي مقدمة برنامج «شيخ الحارة»، الذي يعرض عبر شاشة «القاهرة والناس».

وقالت مي حلمي: «ماكانش في مشاكل، وكنا في أول الجواز، ومحصلش إني أجهضت نفسي، لكني كنت حامل في توأم، وربنا مكتبش إنهم يكونوا موجودين، وحُرمت إني أكون أم بعد كده».

وأضافت: «في تفاصيل كتير مش هقدر أتكلم فيها لأنها تخص طرف تاني، ماقدرش أقول إني اتضربت فسقطت ومش كل التفاصيل بتتحكي»، كما رفضت مي حلمي، الإجابة على سؤال بشأن تعرضها للضرب من محمد رشاد، أثناء فترة زواجهما.

وأوضحت: «هو يرد على السؤال ده، معرفش المشكلات اللي بيننا مين اللي عملها، وأنا مسؤولة قدام الستات كلها ومحاربتش على قضية المرأة لما رجعت تاني، وكان المفروض أقول أنا اتسبت ازاي ارجع والباب اللي اتقفل ميتفتحتش تاني».

واعترفت بأنها لم تحافظ على كرامتها عندما قبلت الارتباط من محمد رشاد، بعدما غادر حفل الزواج قبل عقد القران، مبررة قرارها بأنه جاء تحت ضغط المجتمع وتعرضها للهجوم الشديد: «محافظتش على كرامتي، وده ظلم من المجتمع نفسه للست، الكلام كان بيضايقني لأني كنت بتشتم وبتظلم، وقالوا مفترية وقوية عشان عاوزة حاجات».