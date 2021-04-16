الامارات | 10 مسلسلات خليجية تتصدّر دراما رمضان 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مسلسلات خليجية تتصدّر دراما رمضان 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد الموسم الدرامي لرمضان 2021 منافسة حامية من المسلسلات الخليجية المقرر عرضها خلال الشهر الكريم، خصوصاً في ظل مشاركة نخبة من نجوم الخليج في هذه الأعمال. ومع اختلاف الموضوعات التي تتناولها هذه الأعمال إلا أن هناك سمات مشتركة بين بعضها، من أبرزها سيطرة القالب الاجتماعي عليها، وعودة عدد غير قليل منها إلى فترات زمنية سابقة، وامتداد أحداث بعض منها عبر جيل أو أكثر، مع اتجاه بعض هذه الأعمال إلى قالب التشويق والغموض الذي بدأ يفرض حضوره على ساحة الدراما العربية في الفترة الأخيرة:

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