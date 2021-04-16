احذري المقارنة.. حيل تجعل زوجك يفضل الخروج والتنزه معك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يعاني كثير من النساء من عدم اهتمام الأزواج بالترويح عن زوجته والتنزه معها، بل كل وقتها يكرث لبيتها ولخدمة وتنظيف البيت، ما يثير مشاعر سلبية ويختلق الكثير من الخلافات نتيجة الضغط النفسي الذي تتعرض له الزوجة.

وتوضح الدكتورة إيمان عبد الله أستاذ علم النفس واستشاري العلاقات، بعض الحيل والإرشادات على الزوجة اتباعها لتحظى بحياة أفضل.

- يجب على الزوجة تجنب اختلاق المشكلات نتيجة خروج الزوج مع أصدقائه، بل تتحدث معه بأن هذا حقه ولكن لبيتك عليك حق ولأولادك حق.

- تشعره بأنها تحب دايما رؤيته سعيدا وتنتظر منه أن يبادلها نفس الشعور ويخصص لها وقتا برفقته للاستمتاع بعيدا عن المنزل ومسئولياته.

- مشاركة الزوج الأعمال التي يستمتع بها ويفضلها، مشاركته بأبسط الأشياء أو الأفكار، بذلك تخلق وقتا يقضيه برفقتها بكل استمتاع.

- التخطيط للخروج والمناسبات سويا.

- عدم مقارنته بأي رجل آخر ولا تقارن حياتها بحياة أخرى.

- لا تقارن الزوجة نفسها بأصدقائه، بل تشغله في حياتها بأسلوب غير مباشر يجعله برفقتها دون أن يدري.

- البعد كل البعد عن الاتهامات، والغيرة والشك واتهامه بالخيانة.

- يجب أن تفهم المرأة سيكولوچية الرجل بأن أغلب علاقاته بها جانب للمصلحة الشخصية، وانجاز بعض أعماله.

- تجنب الحوارات الذاتية بينها وبين نفسها واختلاق الافتراضات الوهمية، واستقبال زوجها دائما بالابتسامة والبشاشة حتى لا ينفر.

- ابدأي الخروج برفقة زوجك بالتدريج حتى يحب التنزه معك، وتجنبي ما يضايقه حينها.

- تقربي من زوجك بكونك صديقته المفضلة، فالصداقة بين الزوجين أمر ضروري.

- حاولي أن تشغلي وقتك وتعلمي كل يوم جديد، فالرجل يحب المرأة الناجحة المتجددة، اقتلي وقت فراغك.

- نمي مهاراتك العقلية والتثقيفية، لخلق موضوعات مشتركة ونقاش مثمر دائما.

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