حبيبة تامر حسني السابقة تظهر بالحجاب في شهر رمضان: «شبه ياسمين صبري»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، شاركت البلوجر المغربية جليلة، الحبيبة السابقة للفنان تامر حسني، صورة جديدة لها بالحجاب وملابس فضفاضة بمناسبة شهر رمضان الكريم، وسط تفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع إطلالتها وتشبيها بالفنانة ياسمين صبري.

إطلالة جليلة بالحجاب خلال شهر رمضان

وظهرت جليلة بملابس متعددة الألوان مزينة بنقوش عدة من الورود والأزهار، التي تميزت بأنها فضفاضة مع حجاب يحمل الألوان نفسه، معلقة على إطلالتها: «مساءكم أجمل 30 يوم بالسنة، والله يحقق جميع أحلامكم بهذا الشهر الفضيل».

وسرعان ما تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الإطلالة، التي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، من بينها: «بقيتي شبه ياسمين صبري أوي»، و«الإستايل بتاعك تحفة بجد، زي القمر»، و«جميلة من غير المكياج يا جليلة».

من هي البلوجر جليلة حبيبة تامر حسني السابقة؟

وجليلة هي «بلوجر» و«إنفلونسر» مغربية، وتعمل في الدعاية للمنتجات التجميلية الخاصة بالبشرة والشعر وأدوات التجميل، ويتابعها ما يزيد عن مليون شخص عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وسبق أن تحدثت عن علاقتها بالفنان تامر حسني برنامج «البصمة»، معلنة رفضها للزواج أو الارتباط من فنان مشهور مرة أخرى، قائلة خلال استضافتها في البرنامج: «أنا شخصية غيورة جدا، ومش هاوافق إن يشاركني أحد في زوجي، لذلك لما أرتبط هيكون من خارج الوسط الفني.. لأني ما ارتبط بفنان لو هموت.. ما أرتبط بشخصية مشهورة.. لأني أنا مشهورة وإنسانة غيورة».

وتحدثت البلوجر المغربية عن مواصفات فتى أحلامها، قائلة خلال البرنامج: «أريده رجل فقط.. الرجل بكلمة، الرجل بموقف ويكون سند.. الماديات تهم أيضا لأن لو ما كو ماديات شلون راح أعيش معاه.. لكن الرجوله قبل الماديات».