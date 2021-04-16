مي حلمي تبكي بعد اتهام محمد رشاد بخيانتها: كان نفسي زي ما بحب أتحب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بكت الإعلامية مي حلمي، على الهواء، أثناء حديثها عن لحظة اكتشاف خيانة طليقها المطرب محمد رشاد لها - بحسب زعمها -، قائلة: «موبايله كان مفتوح، والرسالة خطفتني، شفت كلام منه ليها مقالوش ليّا، كان نفسي زي ما بحب أتحب، ليه متقاليش الكلام ده زيها».

وأضافت «حلمي» خلال حوارها مع المخرجة إيناس الدغيدي مقدمة برنامج «شيخ الحارة»، الذي يعرض عبر شاشة «القاهرة والناس»: «ممكن أكون كنت في وهم معاه، أنا مش بعيط على شخص، الذكرى عمرها ما بتتمحي، لكن الحب بيخلص، كنت زعلانة إني إديت حب كتير ومتحبتش، مش عارفة عملت إيه عشان أبقى فضيحة وأهلي سيرتهم تبقى على كل لسان، رغم إني كل مرة بتساب من نفس الشخص، حاولت معاه سنين ومنجحتش».

وتابعت: «مش محتاجة قصة حب دلوقتي، متوبتش لكن نجاحي راضيني، ومفيش راجل بيريح، لكن منقدرش نعيش من غيرهم، محتاجين حد يقرفنا في الدنيا، وناوية أتقرف تاني».

وكشف شيخ الحارة، عن واقعة تعرضت فيها مي حلمي للطرد من أمام باب شقة فنانة شهيرة، لترد عليه مي حلمي: «الموضوع مش كدة، الفنانة هي نجلاء فتحي، وكنت لسه ببدأ مشواري كمذيعة راديو، كنت حابة أتكلم معاها، وكنت بشتغل جنب العمارة بتاعتها، طلعت خبطت عليها، والسواق فتح الباب، فشوفتها ولفت لي، وكلمتها وكلمتني، وقالت لي نسجل بعد يومين عشان عيد الحب، وروحت في المعاد فكانت مريضة، ولم تتقبلني وقالت لي أنا مدتكيش ميعاد، وزعقتلي فعيطت ونزلت على السلم مش الأسانسير».